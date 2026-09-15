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St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка

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St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка - фото 1
St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка - фото 2
St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка - фото 3
St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка - фото 4
St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
St. Vincent
Альбом (сингл)
All Born Screaming
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка - фото 1
  • St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка - фото 2
  • St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка - фото 3
  • St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка - фото 4
  • St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667476
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0196922755484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
St. Vincent
Альбом (сингл)
All Born Screaming
Трек-лист
Hell Is Near, Reckless, Broken Man, Flea, Big Time Nothing, Violent Times, The Power’s Out, Sweetest Fruit, So Many Planets, All Born Screaming
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка

Энни Кларк дебютировала под именем St Vincent в 2007 году с песней Marry Me и быстро была названа одним из самых инновационных и интригующих явлений в современной музыке. После мирового турне 2021-2022 годов, которое закрепило за St Vincent статус одной из выдающихся фигур живой музыки благодаря выступлениям в Hollywood Bowl и Radio City Music Hall, Кларк начала работу над своим седьмым альбомом: All Born Screaming, ее первый полностью самостоятельный альбом (все предыдущие работы она создавала совместно), - это St Vincent в ее самом оригинальном виде. В таких песнях, как мощная Broken Man, пробирающаяся сквозь оглушительный штурм ненависти к себе Big Time Nothing и великолепно запоминающаяся Sweetest Fruit, All Born Screaming - это в равной степени духовное отчаяние и восторженное принятие. Когда вы рождаетесь с криком, это отличный знак, - говорит Кларк, - потому что это значит, что вы дышите. Ты жив. Боже мой! Это ощущение счастья. А еще это протест. Мы все в каком-то смысле рождаемся под знаком протеста. Быть живым - это страшно, быть живым - это экстаз. Это все.

Отзывы о товаре St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0196922755484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
St. Vincent
Альбом (сингл)
All Born Screaming
Трек-лист
Hell Is Near, Reckless, Broken Man, Flea, Big Time Nothing, Violent Times, The Power’s Out, Sweetest Fruit, So Many Planets, All Born Screaming
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Энни Кларк дебютировала под именем St Vincent в 2007 году с песней Marry Me и быстро была названа одним из самых инновационных и интригующих явлений в современной музыке. После мирового турне 2021-2022 годов, которое закрепило за St Vincent статус одной из выдающихся фигур живой музыки благодаря выступлениям в Hollywood Bowl и Radio City Music Hall, Кларк начала работу над своим седьмым альбомом: All Born Screaming, ее первый полностью самостоятельный альбом (все предыдущие работы она создавала совместно), - это St Vincent в ее самом оригинальном виде. В таких песнях, как мощная Broken Man, пробирающаяся сквозь оглушительный штурм ненависти к себе Big Time Nothing и великолепно запоминающаяся Sweetest Fruit, All Born Screaming - это в равной степени духовное отчаяние и восторженное принятие. Когда вы рождаетесь с криком, это отличный знак, - говорит Кларк, - потому что это значит, что вы дышите. Ты жив. Боже мой! Это ощущение счастья. А еще это протест. Мы все в каком-то смысле рождаемся под знаком протеста. Быть живым - это страшно, быть живым - это экстаз. Это все.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


St. Vincent - All Born Screaming (0196922755484) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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