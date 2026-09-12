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ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка

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ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка - фото 1
ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка - фото 2
ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка - фото 3
ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка - фото 4
ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка - фото 1
  • ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка - фото 2
  • ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка - фото 3
  • ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка - фото 4
  • ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667475
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227819385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Tush, Waitin' for the Bus, Jesus Just Left Chicago, Francine, Just Got Paid, La Grange, Blue Jean Blues, Backdoor Love Affair, Beer Drinkers and Hell Raisers, Heard It on the X
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tush, Waitin' for the Bus, Jesus Just Left Chicago, Francine, Just Got Paid, La Grange, Blue Jean Blues, Backdoor Love Affair, Beer Drinkers and Hell Raisers, Heard It on the X



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре ZZ Top - The Best Of (coloured) (0081227819385) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227819385]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Zz Top
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Tush, Waitin' for the Bus, Jesus Just Left Chicago, Francine, Just Got Paid, La Grange, Blue Jean Blues, Backdoor Love Affair, Beer Drinkers and Hell Raisers, Heard It on the X
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tush, Waitin' for the Bus, Jesus Just Left Chicago, Francine, Just Got Paid, La Grange, Blue Jean Blues, Backdoor Love Affair, Beer Drinkers and Hell Raisers, Heard It on the X


Теги товара: Цветной винил
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