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Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка

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Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 1
Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 2
Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 3
Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 4
Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 5
Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 6
Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 7
Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 8
Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
What Lies Beneath
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 1
  • Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 2
  • Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 3
  • Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 4
  • Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 5
  • Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 6
  • Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 7
  • Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 8
  • Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759192039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
What Lies Beneath
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Anteroom Of Death, Until My Last Breath, Naiad, Dark Star, Underneath, Little Lies, Still Of The Night, Rivers Of Lust, In For A Kill, I Feel Immortal, We Are, Falling Awake, The Archive Of Lost Dreams, Crimson Deep
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка

"What Lies Beneath" - ремастированное переиздание третьего студийного альбома финской певицы Тарьи Турунен, выпущенного в 2010 году. Это была первая работа певицы, в которой она была указана в качестве композитора для каждого трека. Альбом был смикширован в '62 Studios в Остине, штат Техас, Тимом Палмером, который также работал с U2 и Pearl Jam. После выхода он достиг 6-й позиции в Финляндии и попал на 4-е место в Billboard's "Top Heatseekers". Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле. Тарья Сойле Сусанна Турунен Кабули - финская рок-певица, пианистка, композитор, бывшая вокалистка симфоник-метал-группы Nightwish. 21 октября 2005 года, после завершающего мирового турне в поддержку альбома Once в Хартвалл-арене, Хельсинки, была уволена из состава группы. Решение об увольнении было распространено в виде открытого письма, которое Тарья получила сразу после концерта от имени остальных участников коллектива. После ухода из Nightwish занимается сольным творчеством. Записала два рождественских альбома "Henk?ys ikuisuudesta" (2006), "From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)" (2017), классический альбом "Ave Maria - En Plein Air" (2015), пять студийных альбомов: "My Winter Storm" (2007), "What Lies Beneath" (2010), "Colours in the Dark" (2013), "The Shadow Self" (2016), "In The Raw" (2019); и три мини-альбома: "The Seer" (2008), "Left in the Dark" (2014), "The Brightest Void" (2016). Тарья была номинирована на шесть наград Emma, а в 2009 была предварительно номинирована на премии Грэмми.

Отзывы о товаре Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка надежная. Качество звука замечательное! Масса тихая, иногда только негромкие щелчки. Но это не напрягает, т.к. слышны они только в очень тихих местах.



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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759192039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tarja
Альбом (сингл)
What Lies Beneath
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Anteroom Of Death, Until My Last Breath, Naiad, Dark Star, Underneath, Little Lies, Still Of The Night, Rivers Of Lust, In For A Kill, I Feel Immortal, We Are, Falling Awake, The Archive Of Lost Dreams, Crimson Deep
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"What Lies Beneath" - ремастированное переиздание третьего студийного альбома финской певицы Тарьи Турунен, выпущенного в 2010 году. Это была первая работа певицы, в которой она была указана в качестве композитора для каждого трека. Альбом был смикширован в '62 Studios в Остине, штат Техас, Тимом Палмером, который также работал с U2 и Pearl Jam. После выхода он достиг 6-й позиции в Финляндии и попал на 4-е место в Billboard's "Top Heatseekers". Издание представлено на двойном 180-ти граммовом черном виниле. Тарья Сойле Сусанна Турунен Кабули - финская рок-певица, пианистка, композитор, бывшая вокалистка симфоник-метал-группы Nightwish. 21 октября 2005 года, после завершающего мирового турне в поддержку альбома Once в Хартвалл-арене, Хельсинки, была уволена из состава группы. Решение об увольнении было распространено в виде открытого письма, которое Тарья получила сразу после концерта от имени остальных участников коллектива. После ухода из Nightwish занимается сольным творчеством. Записала два рождественских альбома "Henk?ys ikuisuudesta" (2006), "From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas)" (2017), классический альбом "Ave Maria - En Plein Air" (2015), пять студийных альбомов: "My Winter Storm" (2007), "What Lies Beneath" (2010), "Colours in the Dark" (2013), "The Shadow Self" (2016), "In The Raw" (2019); и три мини-альбома: "The Seer" (2008), "Left in the Dark" (2014), "The Brightest Void" (2016). Тарья была номинирована на шесть наград Emma, а в 2009 была предварительно номинирована на премии Грэмми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка надежная. Качество звука замечательное! Масса тихая, иногда только негромкие щелчки. Но это не напрягает, т.к. слышны они только в очень тихих местах.


Tarja - What Lies Beneath (4029759192039) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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