Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Funny Valentine, I Get A Kick Out Of You, All Of Me, Love And Marriage, You Make Me Feel So Young, Night And Day, The Lady Is A Tramp, Come Fly With Me, April In Paris, Saturday Night (Is The Loniest Night Of The Week), A Fine Romance, I've Got You Under My Skin, Bewitched, Swinging On A Star, Fly Me To The Moon (In Other Words), It Was A Very Good Year, That's Life, Strangers In The Night, All Or Nothing At All, Somethin' Stupid, Sunny, The Girl From Ipanema, Both Now, My Way, For A While, Send In The Clowns, Bad, Bad Leroy Brown, Theme From New York, New York, It Had To Be You, L.A. Is My Lady, Mack The Knife
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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