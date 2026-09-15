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Prefab Sprout - Protest Songs (0190759459614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Prefab Sprout - Protest Songs (0190759459614) виниловая пластинка

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Prefab Sprout - Protest Songs (0190759459614) виниловая пластинка - фото 1
Prefab Sprout - Protest Songs (0190759459614) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
Protest Songs
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prefab Sprout - Protest Songs (0190759459614) виниловая пластинка - фото 1
  • Prefab Sprout - Protest Songs (0190759459614) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667399
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Prefab Sprout - Protest Songs (0190759459614) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759459614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
Protest Songs
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The World Awake, Life Of Surprises, Horsechimes, Wicked Things, Dublin, Tiffanys, Diana, Talking Scarlet, ‘Til The Cows Come Home, Pearly Gates
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prefab Sprout - Protest Songs (0190759459614) виниловая пластинка

Виниловые пластинки Sony Music представляют собой идеальное сочетание высокого качества звучания и изысканного стиля, что делает их незаменимым выбором для настоящих ценителей музыки. Эти пластинки весят 180 граммов, что обеспечивает оптимальную устойчивость на проигрывателе и минимизирует вибрации для более чистого звучания. Жанр "Зарубежный поп-рок" порадует вас самыми любимыми и популярными композициями, знакомыми каждому поклоннику качественной музыки. Этот релиз выполнен в формате 12-дюймового издания LP - классический формат, который уже многие десятилетия является символом музыкального совершенства. Черный винил добавляет элегантности и классическое очарование каждой пластинке, сохраняя традиции и обеспечивая долговечность. Как носитель информации, виниловая пластинка от Sony Music дарит теплый аналоговый звук, который выделяется на фоне цифровых форматов. С брендом Sony Music вы можете быть уверены в высококачественной продукции и безупречном звуке. Независимо от того, являетесь ли вы коллекционером или просто хотите насладиться любимой музыкой в лучшем качестве, эти виниловые пластинки - отличный выбор для любого аудиофила.



Теги товара: Поп-музыка, Indie

Отзывы о товаре Prefab Sprout - Protest Songs (0190759459614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759459614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
Protest Songs
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The World Awake, Life Of Surprises, Horsechimes, Wicked Things, Dublin, Tiffanys, Diana, Talking Scarlet, ‘Til The Cows Come Home, Pearly Gates
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Виниловые пластинки Sony Music представляют собой идеальное сочетание высокого качества звучания и изысканного стиля, что делает их незаменимым выбором для настоящих ценителей музыки. Эти пластинки весят 180 граммов, что обеспечивает оптимальную устойчивость на проигрывателе и минимизирует вибрации для более чистого звучания. Жанр "Зарубежный поп-рок" порадует вас самыми любимыми и популярными композициями, знакомыми каждому поклоннику качественной музыки. Этот релиз выполнен в формате 12-дюймового издания LP - классический формат, который уже многие десятилетия является символом музыкального совершенства. Черный винил добавляет элегантности и классическое очарование каждой пластинке, сохраняя традиции и обеспечивая долговечность. Как носитель информации, виниловая пластинка от Sony Music дарит теплый аналоговый звук, который выделяется на фоне цифровых форматов. С брендом Sony Music вы можете быть уверены в высококачественной продукции и безупречном звуке. Независимо от того, являетесь ли вы коллекционером или просто хотите насладиться любимой музыкой в лучшем качестве, эти виниловые пластинки - отличный выбор для любого аудиофила.


Теги товара: Поп-музыка, Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Prefab Sprout - Protest Songs (0190759459614) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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