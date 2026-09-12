Pet Shop Boys - Nonetheless (coloured) (5054197903571) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pet Shop Boys - Nonetheless (coloured) (5054197903571) виниловая пластинка
Pet Shop Boys выпустят свой новый студийный альбом «Nevertheless» на Parlophone Records 26 апреля. Альбом является первым альбомом дуэта с продюсером Джеймсом Фордом, который ранее работал с такими артистами, как Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz и Simian Mobile Disco. На альбоме дуэт также возвращается на Parlophone, лейбл, который выпустил их культовый и чрезвычайно успешный материал с 1985 по 2012 год. Тем не менее, в него вошли 10 совершенно новых треков, записанных и смикшированных в Лондоне в прошлом году, в основном в студии Джеймса Форда в Восточном Лондоне. Оркестр и бэк-вокал были записаны в студии The Church в Северном Лондоне.
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