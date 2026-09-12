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Pet Shop Boys - Nonetheless (coloured) (5054197903571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pet Shop Boys - Nonetheless (coloured) (5054197903571) виниловая пластинка

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Pet Shop Boys - Nonetheless (coloured) (5054197903571) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Nonetheless (coloured) (5054197903571) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Nonetheless (coloured) (5054197903571) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Nonetheless
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Nonetheless (coloured) (5054197903571) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Nonetheless (coloured) (5054197903571) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Nonetheless (coloured) (5054197903571) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667391
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197903571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Nonetheless
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Трек-лист
Loneliness, Feel, I Dancingx, London Boy, Dancing Star, A Bohemia, The Schlager Hit Parade, The Secret Of Happiness, Bullet For Narcissus, Love Is The Law
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Nonetheless (coloured) (5054197903571) виниловая пластинка

Pet Shop Boys выпустят свой новый студийный альбом «Nevertheless» на Parlophone Records 26 апреля. Альбом является первым альбомом дуэта с продюсером Джеймсом Фордом, который ранее работал с такими артистами, как Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz и Simian Mobile Disco. На альбоме дуэт также возвращается на Parlophone, лейбл, который выпустил их культовый и чрезвычайно успешный материал с 1985 по 2012 год. Тем не менее, в него вошли 10 совершенно новых треков, записанных и смикшированных в Лондоне в прошлом году, в основном в студии Джеймса Форда в Восточном Лондоне. Оркестр и бэк-вокал были записаны в студии The Church в Северном Лондоне.

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197903571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Nonetheless
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Synth-pop
Трек-лист
Loneliness, Feel, I Dancingx, London Boy, Dancing Star, A Bohemia, The Schlager Hit Parade, The Secret Of Happiness, Bullet For Narcissus, Love Is The Law
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Pet Shop Boys выпустят свой новый студийный альбом «Nevertheless» на Parlophone Records 26 апреля. Альбом является первым альбомом дуэта с продюсером Джеймсом Фордом, который ранее работал с такими артистами, как Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz и Simian Mobile Disco. На альбоме дуэт также возвращается на Parlophone, лейбл, который выпустил их культовый и чрезвычайно успешный материал с 1985 по 2012 год. Тем не менее, в него вошли 10 совершенно новых треков, записанных и смикшированных в Лондоне в прошлом году, в основном в студии Джеймса Форда в Восточном Лондоне. Оркестр и бэк-вокал были записаны в студии The Church в Северном Лондоне.
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