Metallica - Death Magnetic (coloured) (0602455726650) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 667312
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Metallica - Death Magnetic (coloured) (0602455726650) виниловая пластинка
Death Magnetic — девятый студийный альбом американской хэви-метал группы Metallica выпущенный 12 сентября 2008 года. Лимитированное переиздание на цветном виниле.. Death Magnetic сделал Metallica первой группой, пять раз подряд занимавшей первое место в чарте Billboard 200 США. Metallica — самая успешная метал-группа в мире. Основанная в 1981 году в Лос-Анджелесе барабанщиком Ларсом Ульрихом и певцом/гитаристом Джеймсом Хэтфилдом, Metallica стала одной из самых влиятельных и успешных рок-групп в истории: они продали почти 100 миллионов альбомов по всему миру и выступали перед миллионами поклонников по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Death Magnetic — девятый студийный альбом американской хэви-метал группы Metallica выпущенный 12 сентября 2008 года. Лимитированное переиздание на цветном виниле.. Death Magnetic сделал Metallica первой группой, пять раз подряд занимавшей первое место в чарте Billboard 200 США. Metallica — самая успешная метал-группа в мире. Основанная в 1981 году в Лос-Анджелесе барабанщиком Ларсом Ульрихом и певцом/гитаристом Джеймсом Хэтфилдом, Metallica стала одной из самых влиятельных и успешных рок-групп в истории: они продали почти 100 миллионов альбомов по всему миру и выступали перед миллионами поклонников по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Metallica - Death Magnetic (coloured) (0602455726650) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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