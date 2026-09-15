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Metallica - Death Magnetic (coloured) (0602455726650) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Metallica - Death Magnetic (coloured) (0602455726650) виниловая пластинка

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0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 1
0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 2
0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 3
0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 4
0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 5
0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 6
0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 7
0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 1
  • 0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 2
  • 0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 3
  • 0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 4
  • 0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 5
  • 0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 6
  • 0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 7
  • 0602455726650, Виниловая пластинка Metallica, Death Magnetic (coloured) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Metallica - Death Magnetic (coloured) (0602455726650) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Death Magnetic (coloured) (0602455726650) виниловая пластинка

Death Magnetic — девятый студийный альбом американской хэви-метал группы Metallica выпущенный 12 сентября 2008 года. Лимитированное переиздание на цветном виниле.. Death Magnetic сделал Metallica первой группой, пять раз подряд занимавшей первое место в чарте Billboard 200 США. Metallica — самая успешная метал-группа в мире. Основанная в 1981 году в Лос-Анджелесе барабанщиком Ларсом Ульрихом и певцом/гитаристом Джеймсом Хэтфилдом, Metallica стала одной из самых влиятельных и успешных рок-групп в истории: они продали почти 100 миллионов альбомов по всему миру и выступали перед миллионами поклонников по всему миру.

Отзывы о товаре Metallica - Death Magnetic (coloured) (0602455726650) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Death Magnetic — девятый студийный альбом американской хэви-метал группы Metallica выпущенный 12 сентября 2008 года. Лимитированное переиздание на цветном виниле.. Death Magnetic сделал Metallica первой группой, пять раз подряд занимавшей первое место в чарте Billboard 200 США. Metallica — самая успешная метал-группа в мире. Основанная в 1981 году в Лос-Анджелесе барабанщиком Ларсом Ульрихом и певцом/гитаристом Джеймсом Хэтфилдом, Metallica стала одной из самых влиятельных и успешных рок-групп в истории: они продали почти 100 миллионов альбомов по всему миру и выступали перед миллионами поклонников по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallica - Death Magnetic (coloured) (0602455726650) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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