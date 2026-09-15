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Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка

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Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 1
Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 2
Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 3
Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 4
Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 5
Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 6
Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 7
Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 8
Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 9
Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Focus
Альбом (сингл)
Focus X
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 1
  • Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 2
  • Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 3
  • Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 4
  • Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 5
  • Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 6
  • Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 7
  • Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 8
  • Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 9
  • Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667224
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
In And Out Of Focus
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In And Out Of Focus
Barcode
[5060105490545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Focus
Альбом (сингл)
Focus X
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Father Bacchus, Focus 10, Victoria, Amok In Kindergarten, All Hens On Deck, Birds Come Fly Over (Le Tango), Hoeratio, Talk Of The Clown, Message Magique, Crossroads
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Father Bacchus, Focus 10, Victoria, Amok In Kindergarten, All Hens On Deck, Birds Come Fly Over (Le Tango), Hoeratio, Talk Of The Clown, Message Magique, Crossroads



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
In And Out Of Focus
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In And Out Of Focus
Barcode
[5060105490545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Focus
Альбом (сингл)
Focus X
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Father Bacchus, Focus 10, Victoria, Amok In Kindergarten, All Hens On Deck, Birds Come Fly Over (Le Tango), Hoeratio, Talk Of The Clown, Message Magique, Crossroads
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Father Bacchus, Focus 10, Victoria, Amok In Kindergarten, All Hens On Deck, Birds Come Fly Over (Le Tango), Hoeratio, Talk Of The Clown, Message Magique, Crossroads


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Focus - X (coloured) (5060105490545) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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