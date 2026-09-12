Top.Mail.Ru
8719039000845, Callas, Maria, Puccini: Tosca виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

8719039000845, Callas, Maria, Puccini: Tosca виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
8719039000845, Callas, Maria, Puccini: Tosca виниловая пластинка - фото 1
8719039000845, Callas, Maria, Puccini: Tosca виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Puccini: Tosca виниловая пластинка
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 8719039000845, Callas, Maria, Puccini: Tosca виниловая пластинка - фото 1
  • 8719039000845, Callas, Maria, Puccini: Tosca виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667144
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039000845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Puccini: Tosca виниловая пластинка
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Ah! Finalmente!, E Sempre Lava!, Mario! Mario! Mario!.. Son Qui!, Ora Stammi A Sentir, Or Lasciami Al Lavoro, Ah, quegli occhi... Quale occhio al mondo pu? star di paro, Mia Gelosa!, E' Buona la Mia Tosca, Sommo Giubilo, Eccellenza!, Un Tal Baccano In Chiesa!, Tosca? Che Non Mi Veda!, Ed Io Venivo A Lui Tutta Dogliosa, Tre Sbirri, Una Corrozza, Tosca ? Un Buon Falco!, Ha Pi? Forte Sapore, O Galantuomo, Come Ando la Caccia?, Meno Male!, Ov'? Angelotti?, Ed Or Fra Noi Parliamo Da Buoni Amici, Scia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8719039000845, Callas, Maria, Puccini: Tosca виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ah! Finalmente!, E Sempre Lava!, Mario! Mario! Mario!.. Son Qui!, Ora Stammi A Sentir, Or Lasciami Al Lavoro, Ah, quegli occhi... Quale occhio al mondo pu? star di paro, Mia Gelosa!, E' Buona la Mia Tosca, Sommo Giubilo, Eccellenza!, Un Tal Baccano In Chiesa!, Tosca? Che Non Mi Veda!, Ed Io Venivo A Lui Tutta Dogliosa, Tre Sbirri, Una Corrozza, Tosca ? Un Buon Falco!, Ha Pi? Forte Sapore, O Galantuomo, Come Ando la Caccia?, Meno Male!, Ov'? Angelotti?, Ed Or Fra Noi Parliamo Da Buoni Amici, Sciarrone, Che Dice Il Cavalier?, Ors?, Tosca, Parlate, Floria! ... Amore, Vittoria! Vittoria!, Salvatelo! ...Io? ...Voi!, Se la Giurata Fede Debbo Tradir... Gia Mi Strugge L'Amor, Come Tu Mi Odi!, Vissi D'Arte, Vedi, Le Man Giunte Io Stendo A Te!, Io Tenni La Promessa, Tosca, Finalmente Mia!, ? Morto! Or Gli Perdono!, Lo De' Sospiri, Lento, Mario Cavaradossi?, E Lucevan Le Stelle, Ah! Franchigia A Floria Tosca, O Dolci Mani Mansuete E Pure, Senti, L'Ora E Vicina, Amaro Sol Per Te M'era Il Morire, E Non Giungono, Com'? Lunga L'Attesa!, Presto! Su, Mario!



Теги товара: Rock Opera

Отзывы о товаре 8719039000845, Callas, Maria, Puccini: Tosca виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039000845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Puccini: Tosca виниловая пластинка
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Ah! Finalmente!, E Sempre Lava!, Mario! Mario! Mario!.. Son Qui!, Ora Stammi A Sentir, Or Lasciami Al Lavoro, Ah, quegli occhi... Quale occhio al mondo pu? star di paro, Mia Gelosa!, E' Buona la Mia Tosca, Sommo Giubilo, Eccellenza!, Un Tal Baccano In Chiesa!, Tosca? Che Non Mi Veda!, Ed Io Venivo A Lui Tutta Dogliosa, Tre Sbirri, Una Corrozza, Tosca ? Un Buon Falco!, Ha Pi? Forte Sapore, O Galantuomo, Come Ando la Caccia?, Meno Male!, Ov'? Angelotti?, Ed Or Fra Noi Parliamo Da Buoni Amici, Scia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ah! Finalmente!, E Sempre Lava!, Mario! Mario! Mario!.. Son Qui!, Ora Stammi A Sentir, Or Lasciami Al Lavoro, Ah, quegli occhi... Quale occhio al mondo pu? star di paro, Mia Gelosa!, E' Buona la Mia Tosca, Sommo Giubilo, Eccellenza!, Un Tal Baccano In Chiesa!, Tosca? Che Non Mi Veda!, Ed Io Venivo A Lui Tutta Dogliosa, Tre Sbirri, Una Corrozza, Tosca ? Un Buon Falco!, Ha Pi? Forte Sapore, O Galantuomo, Come Ando la Caccia?, Meno Male!, Ov'? Angelotti?, Ed Or Fra Noi Parliamo Da Buoni Amici, Sciarrone, Che Dice Il Cavalier?, Ors?, Tosca, Parlate, Floria! ... Amore, Vittoria! Vittoria!, Salvatelo! ...Io? ...Voi!, Se la Giurata Fede Debbo Tradir... Gia Mi Strugge L'Amor, Come Tu Mi Odi!, Vissi D'Arte, Vedi, Le Man Giunte Io Stendo A Te!, Io Tenni La Promessa, Tosca, Finalmente Mia!, ? Morto! Or Gli Perdono!, Lo De' Sospiri, Lento, Mario Cavaradossi?, E Lucevan Le Stelle, Ah! Franchigia A Floria Tosca, O Dolci Mani Mansuete E Pure, Senti, L'Ora E Vicina, Amaro Sol Per Te M'era Il Morire, E Non Giungono, Com'? Lunga L'Attesa!, Presto! Su, Mario!


Теги товара: Rock Opera
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8719039000845, Callas, Maria, Puccini: Tosca виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...