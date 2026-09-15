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Slomatics - Canyons (coloured) (9507845186834) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slomatics - Canyons (coloured) (9507845186834) виниловая пластинка

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Slomatics - Canyons (coloured) (9507845186834) виниловая пластинка - фото 1
Slomatics - Canyons (coloured) (9507845186834) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Slomatics
Альбом (сингл)
Canyons
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Slomatics - Canyons (coloured) (9507845186834) виниловая пластинка - фото 1
  • Slomatics - Canyons (coloured) (9507845186834) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665637
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Slomatics - Canyons (coloured) (9507845186834) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Burning World
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Burning World
Barcode
[9507845186834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Slomatics
Альбом (сингл)
Canyons
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gears Of Depair, Cosmic Guilt, Seven Echoes, Telemachus, My Son, Beyond The Canopy, Arms Of The Sun, Mind Fortresses On Theia, Organic Caverns II
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slomatics - Canyons (coloured) (9507845186834) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gears Of Depair, Cosmic Guilt, Seven Echoes, Telemachus, My Son, Beyond The Canopy, Arms Of The Sun, Mind Fortresses On Theia, Organic Caverns II



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Slomatics - Canyons (coloured) (9507845186834) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Burning World
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Burning World
Barcode
[9507845186834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Slomatics
Альбом (сингл)
Canyons
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gears Of Depair, Cosmic Guilt, Seven Echoes, Telemachus, My Son, Beyond The Canopy, Arms Of The Sun, Mind Fortresses On Theia, Organic Caverns II
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gears Of Depair, Cosmic Guilt, Seven Echoes, Telemachus, My Son, Beyond The Canopy, Arms Of The Sun, Mind Fortresses On Theia, Organic Caverns II


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slomatics - Canyons (coloured) (9507845186834) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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