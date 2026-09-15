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Satyricon - Satyricon & Munch (0840588171279) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Satyricon - Satyricon & Munch (0840588171279) виниловая пластинка

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Satyricon - Satyricon &amp; Munch (0840588171279) виниловая пластинка - фото 1
Satyricon - Satyricon &amp; Munch (0840588171279) виниловая пластинка - фото 2
Satyricon - Satyricon &amp; Munch (0840588171279) виниловая пластинка - фото 3
Satyricon - Satyricon &amp; Munch (0840588171279) виниловая пластинка - фото 4
Satyricon - Satyricon &amp; Munch (0840588171279) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
Satyricon & Munch
Жанр
Зарубежный Black Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Satyricon - Satyricon &amp; Munch (0840588171279) виниловая пластинка - фото 1
  • Satyricon - Satyricon &amp; Munch (0840588171279) виниловая пластинка - фото 2
  • Satyricon - Satyricon &amp; Munch (0840588171279) виниловая пластинка - фото 3
  • Satyricon - Satyricon &amp; Munch (0840588171279) виниловая пластинка - фото 4
  • Satyricon - Satyricon &amp; Munch (0840588171279) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665593
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Satyricon - Satyricon & Munch (0840588171279) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0840588171279]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
Satyricon & Munch
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Satyricon & Munch (Pt.1), Satyricon & Munch (Pt.2), Satyricon & Munch (Pt.3), Satyricon & Munch (Pt.4)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Satyricon - Satyricon & Munch (0840588171279) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Satyricon / Satyricon &amp;amp;amp;amp; Munch (Black) (2LP) — это потрясающий музыкальный альбом от легендарной группы Satyricon, который наверняка привлечет внимание всех поклонников экстремального метала. Альбом Satyricon &amp;amp;amp;amp; Munch представляет собой коллаборацию музыкантов Satyricon с фантастическими работами норвежского художника Эдварда Мунка. Этот уникальный проект сочетает зловещую атмосферу музыки Satyricon с мрачными образами и символами, созданными Мунком. На виниловой пластинке Satyricon / Satyricon &amp;amp;amp;amp; Munch вы найдете загадочные и темные композиции, пронизанные безжалостными риффами, мощными бластбитами и гипнотическими вокальными партиями. Это творение Satyricon затянет вас в мир бескомпромиссного экстремального метала. Черный винил пластинки добавляет элегантности и стиля. Каждая копия альбома — это редкий экземпляр, который станет ценным приобретением для поклонников Satyricon и коллекционеров виниловых пластинок. Купить виниловую пластинку Satyricon / Satyricon &amp;amp;amp;amp; Munch (Black) (2LP) — значит ощутить мощь и интригу музыки Satyricon в сочетании с художественными шедеврами Эдварда Мунка.



Теги товара: Метал

Отзывы о товаре Satyricon - Satyricon & Munch (0840588171279) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0840588171279]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
Satyricon & Munch
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Satyricon & Munch (Pt.1), Satyricon & Munch (Pt.2), Satyricon & Munch (Pt.3), Satyricon & Munch (Pt.4)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Виниловая пластинка Satyricon / Satyricon &amp;amp;amp;amp; Munch (Black) (2LP) — это потрясающий музыкальный альбом от легендарной группы Satyricon, который наверняка привлечет внимание всех поклонников экстремального метала. Альбом Satyricon &amp;amp;amp;amp; Munch представляет собой коллаборацию музыкантов Satyricon с фантастическими работами норвежского художника Эдварда Мунка. Этот уникальный проект сочетает зловещую атмосферу музыки Satyricon с мрачными образами и символами, созданными Мунком. На виниловой пластинке Satyricon / Satyricon &amp;amp;amp;amp; Munch вы найдете загадочные и темные композиции, пронизанные безжалостными риффами, мощными бластбитами и гипнотическими вокальными партиями. Это творение Satyricon затянет вас в мир бескомпромиссного экстремального метала. Черный винил пластинки добавляет элегантности и стиля. Каждая копия альбома — это редкий экземпляр, который станет ценным приобретением для поклонников Satyricon и коллекционеров виниловых пластинок. Купить виниловую пластинку Satyricon / Satyricon &amp;amp;amp;amp; Munch (Black) (2LP) — значит ощутить мощь и интригу музыки Satyricon в сочетании с художественными шедеврами Эдварда Мунка.


Теги товара: Метал
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Satyricon - Satyricon & Munch (0840588171279) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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