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Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка

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Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 1
Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 2
Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 3
Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 4
Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 5
Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 6
Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Todd Rundgren
Альбом (сингл)
Todd
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
оранжевый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 1
  • Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 2
  • Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 3
  • Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 4
  • Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 5
  • Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 6
  • Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665586
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497827701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Todd Rundgren
Альбом (сингл)
Todd
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
How About a Little Fanfarex, I Think You Know, The Spark of Life, Elpee’s Worth of Toons, A Dream Goes on Forever, Lord Chancellor’s Nightmare Song, Drunken Blue Rooster, The Last Ride, Everybody’s Going to Heaven / King Kong Reggae, Number 1 Lowest Common Denominator, Useless Begging, Sidewalk Cafe, Izzat Lovex, Heavy Metal Kids, In And Out The Chakras We Go (Formerhaft Goes to Outer Space), Don’t You Ever Learnx, Sons of 1984
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка

Издание, посвященное 50-летию пятого альбома американского музыканта Тодда Рандгрена выпущенного в феврале 1974 года. Альбом включает хит «A Dream Goes On Forever». Издание на оранжевом и зеленом виниле к RSD 2024.. Сам Тодд Рандгрен так прокомментировал альбом: «Мои психоделические приключения были частью духовных поисков, направленных на лучшее понимание природы вещей».

Отзывы о товаре Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497827701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Todd Rundgren
Альбом (сингл)
Todd
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
How About a Little Fanfarex, I Think You Know, The Spark of Life, Elpee’s Worth of Toons, A Dream Goes on Forever, Lord Chancellor’s Nightmare Song, Drunken Blue Rooster, The Last Ride, Everybody’s Going to Heaven / King Kong Reggae, Number 1 Lowest Common Denominator, Useless Begging, Sidewalk Cafe, Izzat Lovex, Heavy Metal Kids, In And Out The Chakras We Go (Formerhaft Goes to Outer Space), Don’t You Ever Learnx, Sons of 1984
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Издание, посвященное 50-летию пятого альбома американского музыканта Тодда Рандгрена выпущенного в феврале 1974 года. Альбом включает хит «A Dream Goes On Forever». Издание на оранжевом и зеленом виниле к RSD 2024.. Сам Тодд Рандгрен так прокомментировал альбом: «Мои психоделические приключения были частью духовных поисков, направленных на лучшее понимание природы вещей».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Todd Rundgren - Todd (coloured) (0603497827701) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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