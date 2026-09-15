Transatlantic - Kaleidoscope (0194399738115) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Transatlantic
Альбом (сингл)
Kaleidoscope
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 665446
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4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399738115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Transatlantic
Альбом (сингл)
Kaleidoscope
Трек-лист
Overture (Instrumental), The Dreamer And The Healer, A Begining, Written In Your Heart, The Dreamer And The Healer (Reprise), Shine, Black As The Sky, Beyond The Sun, Overture, Ride The Lightning, Black Gold, Walking The Road, Desolation Days, Lemon Looking Glass (Instrumental), Ride The Lightning (Reprise), Into The Blue, Shine, Black As The Sky, Beyond The Sun, Kaleidoscope
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Transatlantic - Kaleidoscope (0194399738115) виниловая пластинка
Новое переиздание на виниле «Kaleidoscope» - четвертого студийного альбома прогрессив-рок-супергруппы Transatlantic, первоначально выпущенного в 2014 году.. Четвертый студийный альбом Transatlantic, Kaleidoscope, вышел 27 января 2014 года, через 5 лет после их предыдущего релиза The Whirlwind. Альбом задокументировал возвращение группы с парой длинных эпиков, включая 25-минутную «Into the Blue» и 31-минутную заглавную песню, а также несколькими более короткими треками, включая сингл «Shine», психоделический рокер «Black as the Sky», и мрачный «Beyond The Sun». Теперь альбом переиздается в гейтфолде на двойном черном виниле + CD и буклет LP-формата
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399738115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Transatlantic
Альбом (сингл)
Kaleidoscope
Трек-лист
Overture (Instrumental), The Dreamer And The Healer, A Begining, Written In Your Heart, The Dreamer And The Healer (Reprise), Shine, Black As The Sky, Beyond The Sun, Overture, Ride The Lightning, Black Gold, Walking The Road, Desolation Days, Lemon Looking Glass (Instrumental), Ride The Lightning (Reprise), Into The Blue, Shine, Black As The Sky, Beyond The Sun, Kaleidoscope
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Новое переиздание на виниле «Kaleidoscope» - четвертого студийного альбома прогрессив-рок-супергруппы Transatlantic, первоначально выпущенного в 2014 году.. Четвертый студийный альбом Transatlantic, Kaleidoscope, вышел 27 января 2014 года, через 5 лет после их предыдущего релиза The Whirlwind. Альбом задокументировал возвращение группы с парой длинных эпиков, включая 25-минутную «Into the Blue» и 31-минутную заглавную песню, а также несколькими более короткими треками, включая сингл «Shine», психоделический рокер «Black as the Sky», и мрачный «Beyond The Sun». Теперь альбом переиздается в гейтфолде на двойном черном виниле + CD и буклет LP-формата
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Transatlantic - Kaleidoscope (0194399738115) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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