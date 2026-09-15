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Telex - Sex (5400863068349) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Telex - Sex (5400863068349) виниловая пластинка

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Telex - Sex (5400863068349) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Telex
Альбом (сингл)
Sex
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Telex - Sex (5400863068349) виниловая пластинка - фото 1
  • Telex - Sex (5400863068349) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665437
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Telex - Sex (5400863068349) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863068349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Telex
Альбом (сингл)
Sex
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Brainwash, Drama, Drama, Haven’t We Met Somewhere Before, Long Holiday, The Man With The Answer, Carbon Copy, Exercise Is Good For You, Dream-O-Mat, Dummy, Sigmund Freud’s Party
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Telex - Sex (5400863068349) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brainwash, Drama, Drama, Haven’t We Met Somewhere Before, Long Holiday, The Man With The Answer, Carbon Copy, Exercise Is Good For You, Dream-O-Mat, Dummy, Sigmund Freud’s Party

Отзывы о товаре Telex - Sex (5400863068349) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863068349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Telex
Альбом (сингл)
Sex
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Brainwash, Drama, Drama, Haven’t We Met Somewhere Before, Long Holiday, The Man With The Answer, Carbon Copy, Exercise Is Good For You, Dream-O-Mat, Dummy, Sigmund Freud’s Party
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Brainwash, Drama, Drama, Haven’t We Met Somewhere Before, Long Holiday, The Man With The Answer, Carbon Copy, Exercise Is Good For You, Dream-O-Mat, Dummy, Sigmund Freud’s Party
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Telex - Sex (5400863068349) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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