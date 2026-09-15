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The Telescopes - Editions (coloured) (5063176018410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Telescopes - Editions (coloured) (5063176018410) виниловая пластинка

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The Telescopes - Editions (coloured) (5063176018410) виниловая пластинка - фото 1
The Telescopes - Editions (coloured) (5063176018410) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Telescopes
Альбом (сингл)
Editions
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Telescopes - Editions (coloured) (5063176018410) виниловая пластинка - фото 1
  • The Telescopes - Editions (coloured) (5063176018410) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665434
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Telescopes - Editions (coloured) (5063176018410) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Glass Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Glass Modern
Barcode
[5063176018410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Telescopes
Альбом (сингл)
Editions
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Black Eyed Dog, Their Lying Backs, Mind Fold, In Communion With The Bishop, dsm-1v axis 1_307 46 (Night Terrors), Household Objective
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Telescopes - Editions (coloured) (5063176018410) виниловая пластинка

Editions - это потрясающий альбом от группы The Telescopes, который принесет вам уникальный звук и незабываемые эмоции. The Telescopes - это коллектив, известный своим инновационным подходом к музыке. В альбоме Editions они представляют свои самые лучшие треки, воссоздавая атмосферу их уникального стиля. Виниловая пластинка The Telescopes / Editions (coloured) (1LP) - это настоящее сокровище для поклонников качественной музыки. Откройте для себя новые мелодии и испытайте потрясающие звуковые ландшафты, заложенные в каждой композиции. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку The Telescopes / Editions (coloured) (1LP) и добавить ее в свою коллекцию. Позвольте себе наслаждаться прекрасной музыкой, которую предлагает эта талантливая группа. Закажите уже сейчас и купите виниловую пластинку The Telescopes / Editions (coloured) (1LP), чтобы окунуться в удивительный музыкальный мир. Наслаждайтесь ритмами и мелодиями, созданными The Telescopes, и создайте атмосферу истинной музыкальной гармонии.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Telescopes - Editions (coloured) (5063176018410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Glass Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Glass Modern
Barcode
[5063176018410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Telescopes
Альбом (сингл)
Editions
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Black Eyed Dog, Their Lying Backs, Mind Fold, In Communion With The Bishop, dsm-1v axis 1_307 46 (Night Terrors), Household Objective
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Editions - это потрясающий альбом от группы The Telescopes, который принесет вам уникальный звук и незабываемые эмоции. The Telescopes - это коллектив, известный своим инновационным подходом к музыке. В альбоме Editions они представляют свои самые лучшие треки, воссоздавая атмосферу их уникального стиля. Виниловая пластинка The Telescopes / Editions (coloured) (1LP) - это настоящее сокровище для поклонников качественной музыки. Откройте для себя новые мелодии и испытайте потрясающие звуковые ландшафты, заложенные в каждой композиции. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку The Telescopes / Editions (coloured) (1LP) и добавить ее в свою коллекцию. Позвольте себе наслаждаться прекрасной музыкой, которую предлагает эта талантливая группа. Закажите уже сейчас и купите виниловую пластинку The Telescopes / Editions (coloured) (1LP), чтобы окунуться в удивительный музыкальный мир. Наслаждайтесь ритмами и мелодиями, созданными The Telescopes, и создайте атмосферу истинной музыкальной гармонии.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


The Telescopes - Editions (coloured) (5063176018410) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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