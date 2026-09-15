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Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка

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Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 1
Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 2
Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 3
Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 4
Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 5
Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 6
Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 7
Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 8
Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 9
Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 10
Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 11
Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Status Quo
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 1
  • Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 2
  • Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 3
  • Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 4
  • Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 5
  • Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 6
  • Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 7
  • Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 8
  • Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 9
  • Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 10
  • Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 11
  • Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665402
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262006195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Status Quo
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pictures Of Matchstick Men, Ice In The Sun, Are You GrowingTired Of My Love, Mean Girl, Caroline, Roll Over Lay Down (Live), Down Down, Rain, Rockin' All Over The World, Hold You Back, Again And Again, Whatever You Want, Living On An Island, What You're Proposing, Rock 'N Roll, Something 'Bout You Baby I Like, Ol' Rag Blues, The Wanderer, Rollin' Home, In The Army Now, The Oriental, Medley: The Anniversary Waltz (Part 1), I (Who Have Nothing) -The Spectres, Almost But Not Quite There - Traffic J
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pictures Of Matchstick Men, Ice In The Sun, Are You GrowingTired Of My Love, Mean Girl, Caroline, Roll Over Lay Down (Live), Down Down, Rain, Rockin' All Over The World, Hold You Back, Again And Again, Whatever You Want, Living On An Island, What You're Proposing, Rock 'N Roll, Something 'Bout You Baby I Like, Ol' Rag Blues, The Wanderer, Rollin' Home, In The Army Now, The Oriental, Medley: The Anniversary Waltz (Part 1), I (Who Have Nothing) -The Spectres, Almost But Not Quite There - Traffic Jam

Отзывы о товаре Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262006195]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Status Quo
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pictures Of Matchstick Men, Ice In The Sun, Are You GrowingTired Of My Love, Mean Girl, Caroline, Roll Over Lay Down (Live), Down Down, Rain, Rockin' All Over The World, Hold You Back, Again And Again, Whatever You Want, Living On An Island, What You're Proposing, Rock 'N Roll, Something 'Bout You Baby I Like, Ol' Rag Blues, The Wanderer, Rollin' Home, In The Army Now, The Oriental, Medley: The Anniversary Waltz (Part 1), I (Who Have Nothing) -The Spectres, Almost But Not Quite There - Traffic J
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pictures Of Matchstick Men, Ice In The Sun, Are You GrowingTired Of My Love, Mean Girl, Caroline, Roll Over Lay Down (Live), Down Down, Rain, Rockin' All Over The World, Hold You Back, Again And Again, Whatever You Want, Living On An Island, What You're Proposing, Rock 'N Roll, Something 'Bout You Baby I Like, Ol' Rag Blues, The Wanderer, Rollin' Home, In The Army Now, The Oriental, Medley: The Anniversary Waltz (Part 1), I (Who Have Nothing) -The Spectres, Almost But Not Quite There - Traffic Jam
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Доставка
Отзывы


Status Quo - Collected (8719262006195) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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