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0603497843817, Prince, Diamonds And Pearls виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0603497843817, Prince, Diamonds And Pearls виниловая пластинка

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0603497843817, Виниловая пластинка Prince, Diamonds And Pearls - фото 1
0603497843817, Виниловая пластинка Prince, Diamonds And Pearls - фото 2
0603497843817, Виниловая пластинка Prince, Diamonds And Pearls - фото 3
0603497843817, Виниловая пластинка Prince, Diamonds And Pearls - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0603497843817, Виниловая пластинка Prince, Diamonds And Pearls - фото 1
  • 0603497843817, Виниловая пластинка Prince, Diamonds And Pearls - фото 2
  • 0603497843817, Виниловая пластинка Prince, Diamonds And Pearls - фото 3
  • 0603497843817, Виниловая пластинка Prince, Diamonds And Pearls - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665358
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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0603497843817, Prince, Diamonds And Pearls виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0603497843817, Prince, Diamonds And Pearls виниловая пластинка

Ремастированное переиздание Diamonds And Pearls — тринадцатого студийного альбома Принса (первого с его новой группой The Power Generation), вышедшего в 1991 году. Издание на двойном черном виниле.. Альбом, включающий шесть популярных международных синглов, в том числе хиты «Gett Off», «Cream» и культовый заглавный трек, имел всемирный успех и достиг мультиплатинового статуса в США и Великобритании, где он остается его самым продаваемым альбомом.

Отзывы о товаре 0603497843817, Prince, Diamonds And Pearls виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ремастированное переиздание Diamonds And Pearls — тринадцатого студийного альбома Принса (первого с его новой группой The Power Generation), вышедшего в 1991 году. Издание на двойном черном виниле.. Альбом, включающий шесть популярных международных синглов, в том числе хиты «Gett Off», «Cream» и культовый заглавный трек, имел всемирный успех и достиг мультиплатинового статуса в США и Великобритании, где он остается его самым продаваемым альбомом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0603497843817, Prince, Diamonds And Pearls виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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