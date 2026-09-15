No Doubt - The Singles 1992 - 2003 (0602465213492) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
No Doubt
Альбом (сингл)
2003
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
В наличии
Код товара: 665288
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465213492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
No Doubt
Альбом (сингл)
2003
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Just A Girl, It’s My Life, Hey Baby, Bathwater, Sunday Morning, Hella Good, New, Underneath It All, Excuse Me Mr., Running, Spiderwebs, Simple Kind Of Life, Don’t Speak, Ex-Girlfriend, Trapped In A Box
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара No Doubt - The Singles 1992 - 2003 (0602465213492) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир альтернативного рока с альбомом "The Singles 1992-2003" от группы No Doubt на виниловой пластинке (2LP). Этот сборник пропитан яркими хитами и энергией группы, которая стала знаковым явлением в мире музыки. Готовы купить виниловую пластинку этого великолепного сборника и окунуться в музыкальную эпоху, где каждая песня звучит как незабываемая мелодия от самых талантливых музыкантов?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465213492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
No Doubt
Альбом (сингл)
2003
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Just A Girl, It’s My Life, Hey Baby, Bathwater, Sunday Morning, Hella Good, New, Underneath It All, Excuse Me Mr., Running, Spiderwebs, Simple Kind Of Life, Don’t Speak, Ex-Girlfriend, Trapped In A Box
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Погрузитесь в мир альтернативного рока с альбомом "The Singles 1992-2003" от группы No Doubt на виниловой пластинке (2LP). Этот сборник пропитан яркими хитами и энергией группы, которая стала знаковым явлением в мире музыки. Готовы купить виниловую пластинку этого великолепного сборника и окунуться в музыкальную эпоху, где каждая песня звучит как незабываемая мелодия от самых талантливых музыкантов?
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
No Doubt - The Singles 1992 - 2003 (0602465213492) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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