Top.Mail.Ru
Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка - фото 1
Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка - фото 2
Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка - фото 2
  • Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665232
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка

One Deep River - десятый сольный альбом британского музыканта Марка Нопфлера, выход которого запланирован на 12 апреля 2024 года. В нем представлены уникальные композиции, которые наполнены теплым и звонким голосом Нопфлера, лирикой и виртуозной игре на гитаре. Альбом был спродюсирован Нопфлером вместе со своим давним соавтором Гаем Флетчером (ex-Dire Straits) и записан в British Grove Studios в Лондоне. Над релизом также работали: шотландский фолк-музыкант Джон Маккаскер, ирландский фолк-музыкант Майкл Макголдрик и американский музыкант Грег Лейс. Марк Нопфлер - британский музыкант, певец, автор песен, композитор. Родился в Шотландии. Популярность приобрел в 80-е годы в составе группы Dire Straits, позже, в 90-е, начал успешную сольную карьеру. Выступал с такими мировыми знаменитостями как Стинг, Боб Дилан, Эрик Клэптон и Чет Аткинс. Входит в рейтинг 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone.

Отзывы о товаре Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
One Deep River - десятый сольный альбом британского музыканта Марка Нопфлера, выход которого запланирован на 12 апреля 2024 года. В нем представлены уникальные композиции, которые наполнены теплым и звонким голосом Нопфлера, лирикой и виртуозной игре на гитаре. Альбом был спродюсирован Нопфлером вместе со своим давним соавтором Гаем Флетчером (ex-Dire Straits) и записан в British Grove Studios в Лондоне. Над релизом также работали: шотландский фолк-музыкант Джон Маккаскер, ирландский фолк-музыкант Майкл Макголдрик и американский музыкант Грег Лейс. Марк Нопфлер - британский музыкант, певец, автор песен, композитор. Родился в Шотландии. Популярность приобрел в 80-е годы в составе группы Dire Straits, позже, в 90-е, начал успешную сольную карьеру. Выступал с такими мировыми знаменитостями как Стинг, Боб Дилан, Эрик Клэптон и Чет Аткинс. Входит в рейтинг 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...