Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mark Knopfler - One Deep River (0602445525539) виниловая пластинка
One Deep River - десятый сольный альбом британского музыканта Марка Нопфлера, выход которого запланирован на 12 апреля 2024 года. В нем представлены уникальные композиции, которые наполнены теплым и звонким голосом Нопфлера, лирикой и виртуозной игре на гитаре. Альбом был спродюсирован Нопфлером вместе со своим давним соавтором Гаем Флетчером (ex-Dire Straits) и записан в British Grove Studios в Лондоне. Над релизом также работали: шотландский фолк-музыкант Джон Маккаскер, ирландский фолк-музыкант Майкл Макголдрик и американский музыкант Грег Лейс. Марк Нопфлер - британский музыкант, певец, автор песен, композитор. Родился в Шотландии. Популярность приобрел в 80-е годы в составе группы Dire Straits, позже, в 90-е, начал успешную сольную карьеру. Выступал с такими мировыми знаменитостями как Стинг, Боб Дилан, Эрик Клэптон и Чет Аткинс. Входит в рейтинг 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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