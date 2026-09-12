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Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка

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Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 1
Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 2
Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 3
Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 4
Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 5
Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 6
Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 7
Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dragonforce
Альбом (сингл)
Reaching Into Infinity
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 1
  • Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 2
  • Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 3
  • Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 4
  • Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 5
  • Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 6
  • Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 7
  • Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665221
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759119531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dragonforce
Альбом (сингл)
Reaching Into Infinity
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Reaching Into Infinity, Ashes Of The Dawn, Judgement Day, Australia Empire, Curse of Darkness, Silence, Midnight Madness, War!, Land of Shattered Dreams, The Edge of the World, Our Final Stand, Hatred And Revenge, Evil Dead
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dragonforce - Reaching Into Infinity (4029759119531) виниловая пластинка

«Reaching Into Infinity» — седьмой студийный альбом Dragonforce, вышедший в мае 2017 года. Продюсером альбома стал Йенс Богрен, который ранее работал с Opeth, The Devin Townsend Project, Amon Amarth, Katatonia, Soilwork и Symphony X. Издание на двойном виниле с lдвумя бонус-треками. Dragonforce были основаны в 1999 году и представляют собой международный альянс самых лучших исполнителей. Это одна из немногих групп, участники которой являются представителями 6 стран: Украины (Вадим Пружанов), Новой Зеландии (Сэм Тотман), Южной Африки (Зиппи Терт), Франции (Фредерик Леклер), Великобритании (Дэйв Макинтош) и Китая (Герман Ли). В последние десять лет они без устали доказывали, что виртуозная игра и продвинутые навыки композиции могут привлечь фэнов рока по всему миру. На этом пути группа дала немало аншлаговых концертов в качестве хэдлайнера в различных уголках света, в том числе таких экзотических, как Китай, Гавайи, Новая Зеландия, Россия и Колумбия. Общие продажи альбомов Dragonforce превысили отметку два миллиона экземпляров по всему миру.

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759119531]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dragonforce
Альбом (сингл)
Reaching Into Infinity
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Reaching Into Infinity, Ashes Of The Dawn, Judgement Day, Australia Empire, Curse of Darkness, Silence, Midnight Madness, War!, Land of Shattered Dreams, The Edge of the World, Our Final Stand, Hatred And Revenge, Evil Dead
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Описание
«Reaching Into Infinity» — седьмой студийный альбом Dragonforce, вышедший в мае 2017 года. Продюсером альбома стал Йенс Богрен, который ранее работал с Opeth, The Devin Townsend Project, Amon Amarth, Katatonia, Soilwork и Symphony X. Издание на двойном виниле с lдвумя бонус-треками. Dragonforce были основаны в 1999 году и представляют собой международный альянс самых лучших исполнителей. Это одна из немногих групп, участники которой являются представителями 6 стран: Украины (Вадим Пружанов), Новой Зеландии (Сэм Тотман), Южной Африки (Зиппи Терт), Франции (Фредерик Леклер), Великобритании (Дэйв Макинтош) и Китая (Герман Ли). В последние десять лет они без устали доказывали, что виртуозная игра и продвинутые навыки композиции могут привлечь фэнов рока по всему миру. На этом пути группа дала немало аншлаговых концертов в качестве хэдлайнера в различных уголках света, в том числе таких экзотических, как Китай, Гавайи, Новая Зеландия, Россия и Колумбия. Общие продажи альбомов Dragonforce превысили отметку два миллиона экземпляров по всему миру.
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