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Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка

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Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка - фото 1
Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка - фото 2
Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка - фото 3
Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка - фото 4
Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Paul Desmond
Альбом (сингл)
Take Ten
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665203
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019712424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Paul Desmond
Альбом (сингл)
Take Ten
Трек-лист
Take Ten, Prince, Alone Together, Embarcadero, The Theme From Black Orpheus, Nancy, Orpheu, The One I Love Belongs To Somebody Else, Out Of Nowhere, Embarcadero (Alternate Take), Prince (Alternate Take)
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу утонченной музыки с виниловой пластинкой Paul Desmond / Take Ten. Этот альбом является настоящим произведением искусства, где звуки саксофона Пола Десмонда переплетаются с мягкими мелодиями, создавая умиротворенное и благородное звучание. Take Ten — это музыка, способная унести вас в мир гармонии и вдохновения. Каждая композиция на пластинке наполнена глубиной и чувственностью, заставляя вас утонуть в звуках и забыться в музыкальном плавании. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Paul Desmond / Take Ten и ощутить полное великолепие звучания этого музыкального шедевра. Позвольте себе насладиться уникальными мелодиями и создать особое музыкальное настроение, которое будет с вами всегда.

Отзывы о товаре Paul Desmond - Take Ten (Analogue) (4260019712424) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019712424]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Paul Desmond
Альбом (сингл)
Take Ten
Трек-лист
Take Ten, Prince, Alone Together, Embarcadero, The Theme From Black Orpheus, Nancy, Orpheu, The One I Love Belongs To Somebody Else, Out Of Nowhere, Embarcadero (Alternate Take), Prince (Alternate Take)
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в атмосферу утонченной музыки с виниловой пластинкой Paul Desmond / Take Ten. Этот альбом является настоящим произведением искусства, где звуки саксофона Пола Десмонда переплетаются с мягкими мелодиями, создавая умиротворенное и благородное звучание. Take Ten — это музыка, способная унести вас в мир гармонии и вдохновения. Каждая композиция на пластинке наполнена глубиной и чувственностью, заставляя вас утонуть в звуках и забыться в музыкальном плавании. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Paul Desmond / Take Ten и ощутить полное великолепие звучания этого музыкального шедевра. Позвольте себе насладиться уникальными мелодиями и создать особое музыкальное настроение, которое будет с вами всегда.
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