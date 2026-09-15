Elton John - Caribou (coloured) (0602458852721) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Caribou
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 665158
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rocket Entertainment
Barcode
[0602458852721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Caribou
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Bitch Is Back, Pinky, Grimsby, Dixie Lily, Solar Prestige A Gammon, You’re So Static, Ive Seen The Saucers, Stinker, Dont Let The Sun Go Down On Me, Ticking, Pinball Wizard, The Bitch Is Back ( Radio Mix 2024), Ducktail Jiver, Sick City, Cold Highway, Stinker (Extended Version 2024), Snookeroo
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John - Caribou (coloured) (0602458852721) виниловая пластинка
Caribou, четвертый альбом Элтона Джона 1974 года, занявший первое место в чартах США и третье в Великобритании, включает в себя такие хиты, как «Dont Let The Sun Go Down On Me» и «The Bitch Is Back». В честь 50-летия альбома энтузиастов ждет это переиздание к RSD 2024 на ярком небесно-голубом виниле с сессионными демо-версиями и раритетами на втором диске.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rocket Entertainment
Barcode
[0602458852721]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Caribou
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Bitch Is Back, Pinky, Grimsby, Dixie Lily, Solar Prestige A Gammon, You’re So Static, Ive Seen The Saucers, Stinker, Dont Let The Sun Go Down On Me, Ticking, Pinball Wizard, The Bitch Is Back ( Radio Mix 2024), Ducktail Jiver, Sick City, Cold Highway, Stinker (Extended Version 2024), Snookeroo
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Caribou, четвертый альбом Элтона Джона 1974 года, занявший первое место в чартах США и третье в Великобритании, включает в себя такие хиты, как «Dont Let The Sun Go Down On Me» и «The Bitch Is Back». В честь 50-летия альбома энтузиастов ждет это переиздание к RSD 2024 на ярком небесно-голубом виниле с сессионными демо-версиями и раритетами на втором диске.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Elton John - Caribou (coloured) (0602458852721) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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