Top.Mail.Ru
Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка - фото 2
Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка - фото 3
Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Cold Spring Harbour
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759391617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Cold Spring Harbour
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
She's Got a Way, You Can Make Me Free, Everybody Loves You Now, Why Judy Why, Falling Of The Rain, Turn Around, You Look So Good To Me, Tomorrow is Today, Nocturne, Got To Begin Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: She's Got a Way, You Can Make Me Free, Everybody Loves You Now, Why Judy Why, Falling Of The Rain, Turn Around, You Look So Good To Me, Tomorrow is Today, Nocturne, Got To Begin Again



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759391617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Cold Spring Harbour
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
She's Got a Way, You Can Make Me Free, Everybody Loves You Now, Why Judy Why, Falling Of The Rain, Turn Around, You Look So Good To Me, Tomorrow is Today, Nocturne, Got To Begin Again
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: She's Got a Way, You Can Make Me Free, Everybody Loves You Now, Why Judy Why, Falling Of The Rain, Turn Around, You Look So Good To Me, Tomorrow is Today, Nocturne, Got To Begin Again


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Joel - Cold Spring Harbour (0190759391617) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...