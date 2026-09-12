Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка
Нью-йоркские гиганты дэт-метала IMMOLATION с гордостью объявляют, что их новейшее творение “Acts Of God” увидит свет 18 февраля 2022 года. 11-й по счету студийный альбомIMMOLATION станет новой главой их дэт-металлического эпоса. Через пять долгих лет после предыдущего диска "Atonement" IMMOLATION вновь демонстрируют способность стабильно создавать увлекательный материал, не отрываясь от корней, которые уходят в олдскульный нью-йоркский дэт-метал, именно такой, каким славится группа. Вокалист и басист IMMOLATION Росс Долан комментирует: "По прошествии пяти долгих лет мы очень рады наконец-то анонсировать выход нашего 11-го полноформатного альбома 'Acts Of God' 18 февраля 2022 года! В этот раз у нас есть 15 треков, среди которых встречаются самые мрачные и зловещие песни за всю историю IMMOLATION на текущий момент! В качестве первого сингла мы выбрали песню 'Apostle', потому что это очень мрачная песня, предлагающая слушателю все элементы саунда IMMOLATION. Это тяжелый и взрывной трек, постоянно меняющийся от начала до конца, с мрачными и жутковатыми звуковыми ландшафтами и экстремальными выбросами мрачной энергии, который унесет слушателя в путешествие, дающее лишь небольшое представление о том, что содержится на альбоме. Наслаждайтесь!" На "Acts Of God" IMMOLATION возобновили сотрудничество с давним другом и звукоинженером Полом Орофино из студии Millbrook (BLUE OYSTER CULT, BAD CO, GOLDEN EARRING), а финальные штрихи на этапе сведения и мастеринга наносил Зак Орен в студии Castle Ultimate. Для оформления обложки был привлечен Элиран Кантор, и в вышедшем из-под его пера шедевре используются именно такие приглушенные цвета и неземные образы, которые всегда были отличительными чертами обложек IMMOLATION. Рисунки для буклета создал Сантьяго Жарамильо из студии Triple Seis Design.
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