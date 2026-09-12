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Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка

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Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка - фото 1
Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка - фото 2
Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Acts Of God
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка - фото 1
  • Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка - фото 2
  • Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665134
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629634117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Acts Of God
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
I Abandoned, II An Act Of God, III The Age Of No Light, IV Noose Of Thorns, I Shed The Light, II Blooded, III Overtures Of The Wicked, IV Immoral Stain, I Incineration Procession, II Broken Prey, III Derelict Of Spirit, I When Halos Burn, II Let The Darkness In, III And The Flames Wept, IV Apostle.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка

Нью-йоркские гиганты дэт-метала IMMOLATION с гордостью объявляют, что их новейшее творение “Acts Of God” увидит свет 18 февраля 2022 года. 11-й по счету студийный альбомIMMOLATION станет новой главой их дэт-металлического эпоса. Через пять долгих лет после предыдущего диска "Atonement" IMMOLATION вновь демонстрируют способность стабильно создавать увлекательный материал, не отрываясь от корней, которые уходят в олдскульный нью-йоркский дэт-метал, именно такой, каким славится группа. Вокалист и басист IMMOLATION Росс Долан комментирует: "По прошествии пяти долгих лет мы очень рады наконец-то анонсировать выход нашего 11-го полноформатного альбома 'Acts Of God' 18 февраля 2022 года! В этот раз у нас есть 15 треков, среди которых встречаются самые мрачные и зловещие песни за всю историю IMMOLATION на текущий момент! В качестве первого сингла мы выбрали песню 'Apostle', потому что это очень мрачная песня, предлагающая слушателю все элементы саунда IMMOLATION. Это тяжелый и взрывной трек, постоянно меняющийся от начала до конца, с мрачными и жутковатыми звуковыми ландшафтами и экстремальными выбросами мрачной энергии, который унесет слушателя в путешествие, дающее лишь небольшое представление о том, что содержится на альбоме. Наслаждайтесь!" На "Acts Of God" IMMOLATION возобновили сотрудничество с давним другом и звукоинженером Полом Орофино из студии Millbrook (BLUE OYSTER CULT, BAD CO, GOLDEN EARRING), а финальные штрихи на этапе сведения и мастеринга наносил Зак Орен в студии Castle Ultimate. Для оформления обложки был привлечен Элиран Кантор, и в вышедшем из-под его пера шедевре используются именно такие приглушенные цвета и неземные образы, которые всегда были отличительными чертами обложек IMMOLATION. Рисунки для буклета создал Сантьяго Жарамильо из студии Triple Seis Design.

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629634117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Acts Of God
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
I Abandoned, II An Act Of God, III The Age Of No Light, IV Noose Of Thorns, I Shed The Light, II Blooded, III Overtures Of The Wicked, IV Immoral Stain, I Incineration Procession, II Broken Prey, III Derelict Of Spirit, I When Halos Burn, II Let The Darkness In, III And The Flames Wept, IV Apostle.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Нью-йоркские гиганты дэт-метала IMMOLATION с гордостью объявляют, что их новейшее творение “Acts Of God” увидит свет 18 февраля 2022 года. 11-й по счету студийный альбомIMMOLATION станет новой главой их дэт-металлического эпоса. Через пять долгих лет после предыдущего диска "Atonement" IMMOLATION вновь демонстрируют способность стабильно создавать увлекательный материал, не отрываясь от корней, которые уходят в олдскульный нью-йоркский дэт-метал, именно такой, каким славится группа. Вокалист и басист IMMOLATION Росс Долан комментирует: "По прошествии пяти долгих лет мы очень рады наконец-то анонсировать выход нашего 11-го полноформатного альбома 'Acts Of God' 18 февраля 2022 года! В этот раз у нас есть 15 треков, среди которых встречаются самые мрачные и зловещие песни за всю историю IMMOLATION на текущий момент! В качестве первого сингла мы выбрали песню 'Apostle', потому что это очень мрачная песня, предлагающая слушателю все элементы саунда IMMOLATION. Это тяжелый и взрывной трек, постоянно меняющийся от начала до конца, с мрачными и жутковатыми звуковыми ландшафтами и экстремальными выбросами мрачной энергии, который унесет слушателя в путешествие, дающее лишь небольшое представление о том, что содержится на альбоме. Наслаждайтесь!" На "Acts Of God" IMMOLATION возобновили сотрудничество с давним другом и звукоинженером Полом Орофино из студии Millbrook (BLUE OYSTER CULT, BAD CO, GOLDEN EARRING), а финальные штрихи на этапе сведения и мастеринга наносил Зак Орен в студии Castle Ultimate. Для оформления обложки был привлечен Элиран Кантор, и в вышедшем из-под его пера шедевре используются именно такие приглушенные цвета и неземные образы, которые всегда были отличительными чертами обложек IMMOLATION. Рисунки для буклета создал Сантьяго Жарамильо из студии Triple Seis Design.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Immolation - Acts Of God (4065629634117) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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