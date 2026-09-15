Top.Mail.Ru
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 1
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 2
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 3
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 4
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 5
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 6
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 7
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 8
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 9
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 10
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 11
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 12
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
The Future Never Waits
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 1
  • Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 2
  • Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 3
  • Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 4
  • Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 5
  • Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 6
  • Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 7
  • Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 8
  • Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 9
  • Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 10
  • Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 11
  • Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 12
  • Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665115
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929188419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
The Future Never Waits
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Future Never Waits, The End, Aldous Huxley, They Are So Easily Distracted, Rama (The Prophecy), Usb1, OutTime, I'm Learning to Live Today, The Beginning, Trapped in This Modern Age
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Hawkwind / Future never waits (2lp, gatefold) - это возможность отправиться в увлекательное путешествие по просторам психоделического рока и насладиться мощными звуками и потрясающей энергетикой этой легендарной группы. Альбом "Future never waits" от Hawkwind - это настоящая жемчужина в истории рока. Сочетание мелодий, экспериментов и эпических аранжировок делает этот релиз неповторимым и привлекательным для всех поклонников творчества группы и любителей качественной музыки. Hawkwind - это коллектив, который смог перевернуть представление о рок-музыке и создать свой уникальный стиль. Их музыка полна энергии, загадочности и атмосферы неизведанного. Каждый трек на альбоме "Future never waits" отражает искусство музыкантов и возможности рока в самом широком смысле. Альбом "Future never waits" представлен в формате 2lp и оформлен в стильном гейтфолде. Это позволяет не только насладиться музыкой Hawkwind, но и полностью погрузиться в атмосферу их творчества. Если вы хотите купить виниловую пластинку, которая станет настоящим сокровищем вашей коллекции и подарит незабываемые музыкальные впечатления, Hawkwind / Future never waits (2lp, gatefold) - ваш идеальный выбор. Получите этот альбом прямо сейчас и откройте для себя уникальный мир рока во всей его красе.

Отзывы о товаре Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929188419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hawkwind
Альбом (сингл)
The Future Never Waits
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Future Never Waits, The End, Aldous Huxley, They Are So Easily Distracted, Rama (The Prophecy), Usb1, OutTime, I'm Learning to Live Today, The Beginning, Trapped in This Modern Age
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку Hawkwind / Future never waits (2lp, gatefold) - это возможность отправиться в увлекательное путешествие по просторам психоделического рока и насладиться мощными звуками и потрясающей энергетикой этой легендарной группы. Альбом "Future never waits" от Hawkwind - это настоящая жемчужина в истории рока. Сочетание мелодий, экспериментов и эпических аранжировок делает этот релиз неповторимым и привлекательным для всех поклонников творчества группы и любителей качественной музыки. Hawkwind - это коллектив, который смог перевернуть представление о рок-музыке и создать свой уникальный стиль. Их музыка полна энергии, загадочности и атмосферы неизведанного. Каждый трек на альбоме "Future never waits" отражает искусство музыкантов и возможности рока в самом широком смысле. Альбом "Future never waits" представлен в формате 2lp и оформлен в стильном гейтфолде. Это позволяет не только насладиться музыкой Hawkwind, но и полностью погрузиться в атмосферу их творчества. Если вы хотите купить виниловую пластинку, которая станет настоящим сокровищем вашей коллекции и подарит незабываемые музыкальные впечатления, Hawkwind / Future never waits (2lp, gatefold) - ваш идеальный выбор. Получите этот альбом прямо сейчас и откройте для себя уникальный мир рока во всей его красе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hawkwind - The Future Never Waits (5013929188419) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...