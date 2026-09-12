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0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка

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0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка - фото 1
0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка - фото 2
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0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка - фото 4
0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка - фото 5
0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка - фото 6
0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PJ Harvey
Альбом (сингл)
Dry
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка - фото 1
  • 0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка - фото 2
  • 0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка - фото 3
  • 0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка - фото 4
  • 0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка - фото 5
  • 0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка - фото 6
  • 0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665112
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Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0644918001010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PJ Harvey
Альбом (сингл)
Dry
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Oh My Lover, O Stella, Dress, Victory, Happy & Bleeding, Sheela-na-gig, Hair, Joe, Plants & Rags, Fountain, Water
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка

Дебютный альбом английской певицы и автора песен Пи Джей Харви, выпущенный в 1992 году. Издание на виниле. Как и предшествующие выходу альбома синглы "Dress" и "Sheela-Na-Gig", Dry получил ошеломляющую международную критику. Пи Джей Харви сразу назвали одной из самых талантливых и уникальных артисток своего времени. Журнал Rolling Stone также признал её «Автором песен года» и «Лучшей новой певицей».

Отзывы о товаре 0644918001010, Harvey, PJ, Dry виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0644918001010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
PJ Harvey
Альбом (сингл)
Dry
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Oh My Lover, O Stella, Dress, Victory, Happy & Bleeding, Sheela-na-gig, Hair, Joe, Plants & Rags, Fountain, Water
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дебютный альбом английской певицы и автора песен Пи Джей Харви, выпущенный в 1992 году. Издание на виниле. Как и предшествующие выходу альбома синглы "Dress" и "Sheela-Na-Gig", Dry получил ошеломляющую международную критику. Пи Джей Харви сразу назвали одной из самых талантливых и уникальных артисток своего времени. Журнал Rolling Stone также признал её «Автором песен года» и «Лучшей новой певицей».
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