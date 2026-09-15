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Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка

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Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка - фото 1
Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка - фото 2
Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка - фото 3
Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка - фото 4
Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка - фото 5
Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gorgon City
Альбом (сингл)
Salvation
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка - фото 1
  • Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка - фото 2
  • Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка - фото 3
  • Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка - фото 4
  • Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка - фото 5
  • Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665108
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602455546241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gorgon City
Альбом (сингл)
Salvation
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wreckage, Voodoo, Heartless, Pose, Lost & Found, A Lot Like Heaven, City of Angels, Remember the Days, Gasoline, Shouldve Known
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wreckage, Voodoo, Heartless, Pose, Lost &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Found, A Lot Like Heaven, City of Angels, Remember the Days, Gasoline, Shouldve Known

Отзывы о товаре Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602455546241]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gorgon City
Альбом (сингл)
Salvation
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wreckage, Voodoo, Heartless, Pose, Lost & Found, A Lot Like Heaven, City of Angels, Remember the Days, Gasoline, Shouldve Known
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wreckage, Voodoo, Heartless, Pose, Lost &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Found, A Lot Like Heaven, City of Angels, Remember the Days, Gasoline, Shouldve Known
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gorgon City - Salvation (0602455546241) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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