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Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка

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Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка - фото 1
Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Flume
Альбом (сингл)
Arrived Anxious Left Bored
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка - фото 1
  • Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665052
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transgressive Records Ltd.
Barcode
[5400863147747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Flume
Альбом (сингл)
Arrived Anxious Left Bored
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sky Sky 1.3 [2016 Export Wav], Chalk 1.3.3 [2017 Export Wav], All There 1.9 [2019 Export Wav], Road To Japan [2017 Export Wav], Jerry 1.6 [2017 Export Wav], N1cevib3 1.3 [2015 Export Wav], Arrived Anxious, Left Bored 1.4 [2020 Export Wav], Habibi [2019 Export Wav], Miss U [2020 Export Wav], No Other 1.2.2 [2021 Export Wav]
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка

Всемирно известный электронный исполнитель и продюсер Flume, обладатель премии Грэмми, выпускает компиляцию раритетов Arrived Anxious, Left Bored, включающую в себя неслышимую музыку последнего десятилетия на виниле. Музыка, включающая треки с Эмилем Хейни и Джимом-Э Стэком, а также первый оригинальный вокал Флюма на All There 1.9 [2019 Export Wav], охватывает хип-хоп, поп и эмбиент-биты, а также работы, характерные для его взлета в начале 2010-х годов. Художественное оформление - Джонатан Завада.

Отзывы о товаре Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transgressive Records Ltd.
Barcode
[5400863147747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Flume
Альбом (сингл)
Arrived Anxious Left Bored
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sky Sky 1.3 [2016 Export Wav], Chalk 1.3.3 [2017 Export Wav], All There 1.9 [2019 Export Wav], Road To Japan [2017 Export Wav], Jerry 1.6 [2017 Export Wav], N1cevib3 1.3 [2015 Export Wav], Arrived Anxious, Left Bored 1.4 [2020 Export Wav], Habibi [2019 Export Wav], Miss U [2020 Export Wav], No Other 1.2.2 [2021 Export Wav]
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Всемирно известный электронный исполнитель и продюсер Flume, обладатель премии Грэмми, выпускает компиляцию раритетов Arrived Anxious, Left Bored, включающую в себя неслышимую музыку последнего десятилетия на виниле. Музыка, включающая треки с Эмилем Хейни и Джимом-Э Стэком, а также первый оригинальный вокал Флюма на All There 1.9 [2019 Export Wav], охватывает хип-хоп, поп и эмбиент-биты, а также работы, характерные для его взлета в начале 2010-х годов. Художественное оформление - Джонатан Завада.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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