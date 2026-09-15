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Gil Evans - Gil Evans & Ten (0888072524903) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gil Evans - Gil Evans & Ten (0888072524903) виниловая пластинка

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Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (0888072524903) виниловая пластинка - фото 1
Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (0888072524903) виниловая пластинка - фото 2
Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (0888072524903) виниловая пластинка - фото 3
Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (0888072524903) виниловая пластинка - фото 4
Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (0888072524903) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Gil Evans & Ten
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (0888072524903) виниловая пластинка - фото 1
  • Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (0888072524903) виниловая пластинка - фото 2
  • Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (0888072524903) виниловая пластинка - фото 3
  • Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (0888072524903) виниловая пластинка - фото 4
  • Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (0888072524903) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665038
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gil Evans - Gil Evans & Ten (0888072524903) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072524903]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Gil Evans & Ten
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Remember, Ella Speed, Big Stuff, Nobodys Heart, Just One Of Those Things, If You Could See Me Now, Jambangle
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gil Evans - Gil Evans & Ten (0888072524903) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание классического альбома Гила Эванса 1957 года для Prestige Records. Ремастирован (моно) Кевином Греем в Cohearent Audio с оригинальных мастер-лент и отпечатан на 180-граммовом виниле в RTI. Доступно исключительно для RSD Black Friday 2023

Отзывы о товаре Gil Evans - Gil Evans & Ten (0888072524903) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072524903]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Gil Evans & Ten
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Remember, Ella Speed, Big Stuff, Nobodys Heart, Just One Of Those Things, If You Could See Me Now, Jambangle
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лимитированное переиздание классического альбома Гила Эванса 1957 года для Prestige Records. Ремастирован (моно) Кевином Греем в Cohearent Audio с оригинальных мастер-лент и отпечатан на 180-граммовом виниле в RTI. Доступно исключительно для RSD Black Friday 2023
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gil Evans - Gil Evans & Ten (0888072524903) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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