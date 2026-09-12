Ludovico Einaudi - Eden Roc (coloured) (0028948592999) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ludovico Einaudi - Eden Roc (coloured) (0028948592999) виниловая пластинка
Музыка Людовико Эйнауди стала одной из самых узнаваемых в мире благодаря использованию в фильмах и рекламе, что делает его самым популярным современным композитором в мире. Уникальный музыкальный стиль Эйнауди признан во всем мире, а его захватывающе красивая и вызывающая музыка неоднократно возглавляла классические чарты по всему миру. За один день пианист набрал более 1 миллиона потоковых прослушиваний, а его рейтинг достиг ошеломляющих 2 миллиардов, что делает его самым популярным классическим музыкантом всех времен. Последний альбом Эйнауди, Elements, вышел в 2015 году, и он стал первым за последние 20 лет классическим композитором, попавшим в топ-15 официального чарта альбомов Великобритании. Теперь Decca с гордостью переиздает три его самых популярных альбома: Le Onde, Eden Roc и I Giorni. I Giorni - это второй сольный фортепианный альбом Людовико, который последовал за огромным коммерческим успехом Le Onde. Заглавная композиция часто звучит в рекламных роликах и программах по культуре и искусству по всему миру. Заглавная композиция I Giorni вошла в британский чарт синглов под номером 32 в 2011 году и с тех пор получила серебряный сертификат в Великобритании. Это, пожалуй, самый популярный трек после Nuvole Bianche. Эйнауди пишет, что Eden Roc - это название места на южном побережье Франции, где жил Фрэнсис Скотт Фицджеральд и написал свой роман Tender Is The Night. Эйнауди объясняет, что считает это место идеальным для того, чтобы найти свое внутреннее равновесие в мире.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитPearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитThe Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитKid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитKin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитRoxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) винилова...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитThe Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) винилов...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитHalsey - Great Impersonator (coloured) (0198028490719) виниловая...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитJamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Ludovico Einaudi - Eden Roc (coloured) (0028948592999) виниловая пластинка