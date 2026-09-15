Clan Of Xymox - Farewell (4260063947902) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Farewell
Жанр
Post Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 664991
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Характеристики
Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Farewell
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Farewell, Cold Damp Day, Theres No Tomorrow, Dark Mood, One More Time, Into Extremes, Its Not Enough, Courageous, Losing My Head, Skindeep, Courageous, The Second Time, Theres No Tomorrow (The Frozen Autumn Remix), Theres No Tomorrow (Fading Colours Remix), Theres No Tomorrow (Run Level Zero Remix), Theres No Tomorrow (Original Club Version), Theres No Tomorrow (Radio Edit Version)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Clan Of Xymox - Farewell (4260063947902) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир меланхолии и загадочности с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Farewell. Этот ограниченный выпуск (2LP) перенесет вас в атмосферу утонченных звуков и глубоких мелодий, которые характеризуют группу Clan Of Xymox. Каждый трек на этой пластинке словно рассказывает свою собственную историю, погружая вас в мир эмоций и музыкального таланта. Готовы купить эту виниловую пластинку и окунуться в атмосферу прощания, воплощенную в альбоме Farewellx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947902]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Farewell
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Farewell, Cold Damp Day, Theres No Tomorrow, Dark Mood, One More Time, Into Extremes, Its Not Enough, Courageous, Losing My Head, Skindeep, Courageous, The Second Time, Theres No Tomorrow (The Frozen Autumn Remix), Theres No Tomorrow (Fading Colours Remix), Theres No Tomorrow (Run Level Zero Remix), Theres No Tomorrow (Original Club Version), Theres No Tomorrow (Radio Edit Version)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Погрузитесь в мир меланхолии и загадочности с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Farewell. Этот ограниченный выпуск (2LP) перенесет вас в атмосферу утонченных звуков и глубоких мелодий, которые характеризуют группу Clan Of Xymox. Каждый трек на этой пластинке словно рассказывает свою собственную историю, погружая вас в мир эмоций и музыкального таланта. Готовы купить эту виниловую пластинку и окунуться в атмосферу прощания, воплощенную в альбоме Farewellx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Clan Of Xymox - Farewell (4260063947902) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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