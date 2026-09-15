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Clan Of Xymox - Creatures (4260063947872) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clan Of Xymox - Creatures (4260063947872) виниловая пластинка

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Clan Of Xymox - Creatures (4260063947872) виниловая пластинка - фото 1
Clan Of Xymox - Creatures (4260063947872) виниловая пластинка - фото 2
Clan Of Xymox - Creatures (4260063947872) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Creatures
Жанр
Post Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clan Of Xymox - Creatures (4260063947872) виниловая пластинка - фото 1
  • Clan Of Xymox - Creatures (4260063947872) виниловая пластинка - фото 2
  • Clan Of Xymox - Creatures (4260063947872) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Clan Of Xymox - Creatures (4260063947872) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Creatures
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Jasmine And Rose, Crucified, Taste Of Medicine, Undermined, Consolation, Waterfront, Creature, All I Have, Falling Down, Without A Name, Doubts, Flatlands, This World (COX Remix), Sing A Song, Not For The Money, This World (John A. Rivers Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clan Of Xymox - Creatures (4260063947872) виниловая пластинка

Откройте для себя загадочный мир звуков с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Creatures. Этот ограниченный выпуск (2LP) погрузит вас в темные и эмоциональные мелодии, которые являются визитной карточкой группы Clan Of Xymox. Каждый трек на этой пластинке словно рассказывает свою собственную историю, перенося в уникальный мир звуков и таинственных образов. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу Creaturesx



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Clan Of Xymox - Creatures (4260063947872) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Creatures
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Jasmine And Rose, Crucified, Taste Of Medicine, Undermined, Consolation, Waterfront, Creature, All I Have, Falling Down, Without A Name, Doubts, Flatlands, This World (COX Remix), Sing A Song, Not For The Money, This World (John A. Rivers Remix)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Откройте для себя загадочный мир звуков с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Creatures. Этот ограниченный выпуск (2LP) погрузит вас в темные и эмоциональные мелодии, которые являются визитной карточкой группы Clan Of Xymox. Каждый трек на этой пластинке словно рассказывает свою собственную историю, перенося в уникальный мир звуков и таинственных образов. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу Creaturesx


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clan Of Xymox - Creatures (4260063947872) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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