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Butcher Brown - Solar Music (0888072498365) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Butcher Brown - Solar Music (0888072498365) виниловая пластинка

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Butcher Brown - Solar Music (0888072498365) виниловая пластинка - фото 1
Butcher Brown - Solar Music (0888072498365) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Butcher Brown
Альбом (сингл)
Solar Music
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Butcher Brown - Solar Music (0888072498365) виниловая пластинка - фото 1
  • Butcher Brown - Solar Music (0888072498365) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664973
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072498365]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Butcher Brown
Альбом (сингл)
Solar Music
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Cozumel, Espionage, I Can Say To You, Move (Ride), Turismo, Eye Never K , No Way Around It, Half Of It, DYKWYD, Happy Hourrr, Run It Up, Pink Fur, This Side Of Sunshine, Bubblebath, Touring Pains, It Was Me (Car Chase), Around For A While
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Butcher Brown - Solar Music (0888072498365) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cozumel, Espionage, I Can Say To You, Move (Ride), Turismo, Eye Never K , No Way Around It, Half Of It, DYKWYD, Happy Hourrr, Run It Up, Pink Fur, This Side Of Sunshine, Bubblebath, Touring Pains, It Was Me (Car Chase), Around For A While

Отзывы о товаре Butcher Brown - Solar Music (0888072498365) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072498365]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Butcher Brown
Альбом (сингл)
Solar Music
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Cozumel, Espionage, I Can Say To You, Move (Ride), Turismo, Eye Never K , No Way Around It, Half Of It, DYKWYD, Happy Hourrr, Run It Up, Pink Fur, This Side Of Sunshine, Bubblebath, Touring Pains, It Was Me (Car Chase), Around For A While
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cozumel, Espionage, I Can Say To You, Move (Ride), Turismo, Eye Never K , No Way Around It, Half Of It, DYKWYD, Happy Hourrr, Run It Up, Pink Fur, This Side Of Sunshine, Bubblebath, Touring Pains, It Was Me (Car Chase), Around For A While
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