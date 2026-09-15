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AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка

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AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 10
AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 11
AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
POWERAGE
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 10
  • AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 11
  • AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664942
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588346019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
POWERAGE
Трек-лист
RockNRoll Damnation, Down Payment Blues, Gimme A Bullet, Riff Raff, Sin City, Whats Next To The Moon, Gone Shootin, Up To My Neck In You, Kicked In The Teeth
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка

Powerage – ремастированное переиздание пятого австралийского и четвёртого международного студийного альбома австралийской хард-рок-группы AC/DC, выпущенного 1978 года. Он получил платиновый статус в США. Это был первый релиз, который выпустили одновременно в Австралии и других странах мира, до этого альбомы коллектива выходили в разное время. В альбом вошли такие песни, как Rock n Roll Damnation, Riff Raff и другие.



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588346019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
POWERAGE
Трек-лист
RockNRoll Damnation, Down Payment Blues, Gimme A Bullet, Riff Raff, Sin City, Whats Next To The Moon, Gone Shootin, Up To My Neck In You, Kicked In The Teeth
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Powerage – ремастированное переиздание пятого австралийского и четвёртого международного студийного альбома австралийской хард-рок-группы AC/DC, выпущенного 1978 года. Он получил платиновый статус в США. Это был первый релиз, который выпустили одновременно в Австралии и других странах мира, до этого альбомы коллектива выходили в разное время. В альбом вошли такие песни, как Rock n Roll Damnation, Riff Raff и другие.


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка – стоимость товара 4390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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