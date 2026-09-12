Joe Bonamassa - Blues Of Desperation (coloured) (8712725747413) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Joe Bonamassa - Blues Of Desperation (coloured) (8712725747413) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Joe Bonamassa / Blues of desperation - silver vinyl (2LP) – это прекрасная возможность стать обладателем одного из лучших альбомов в жанре блюз-рока от талантливого гитариста Джо Бонамассы. Альбом Blues of desperation - silver vinyl представляет собой мощное творческое произведение, наполненное энергией, эмоциями и глубокими музыкальными фразами. Гитарные партии Джо Бонамассы поражают своей виртуозностью, а его исполнение передает всю суть и настроение американского блюза. Купить виниловую пластинку Joe Bonamassa / Blues of desperation - silver vinyl (2LP) – это возможность окунуться в мир страсти, силы и драйва блюз-рока, который перенесет вас в атмосферу настоящего музыкального великолепия. Не упустите свой шанс и добавьте этот потрясающий альбом в свою коллекцию прямо сейчас!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитPearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитThe Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитKid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитKin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитRoxette - Baladas En Espanol (coloured) (5026854375977) винилова...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (coloured) (4029759215097) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитThe Flower Kings - By Royal Decree (Box) (0194399532812) винилов...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитHalsey - Great Impersonator (coloured) (0198028490719) виниловая...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитJamiroquai - Dynamite (coloured) (0198029090314) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Blues Of Desperation (coloured) (8712725747413) виниловая пластинка