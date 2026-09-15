Top.Mail.Ru
5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 1
5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 2
5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 3
5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 4
5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 5
5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 6
5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 7
5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 8
5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 9
5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 10
5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Black Sands
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 1
  • 5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 2
  • 5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 3
  • 5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 4
  • 5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 5
  • 5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 6
  • 5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 7
  • 5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 8
  • 5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 9
  • 5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 10
  • 5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664926
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5021392584188]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Black Sands
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Prelude, Kiara, Kong, Eyesdown, Toro, We Could Forever, 1009, All In Forms, The Keeper, Stay The Same, Animals, Black Sands
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prelude, Kiara, Kong, Eyesdown, Toro, We Could Forever, 1009, All In Forms, The Keeper, Stay The Same, Animals, Black Sands

Отзывы о товаре 5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5021392584188]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Black Sands
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Prelude, Kiara, Kong, Eyesdown, Toro, We Could Forever, 1009, All In Forms, The Keeper, Stay The Same, Animals, Black Sands
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prelude, Kiara, Kong, Eyesdown, Toro, We Could Forever, 1009, All In Forms, The Keeper, Stay The Same, Animals, Black Sands
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5021392584188, Bonobo, Black Sands виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...