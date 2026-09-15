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Tim Blake - Blake's New Jerusalem (5013929467910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tim Blake - Blake's New Jerusalem (5013929467910) виниловая пластинка

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Tim Blake - Blake&#039;s New Jerusalem (5013929467910) виниловая пластинка - фото 1
Tim Blake - Blake&#039;s New Jerusalem (5013929467910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tim Blake
Альбом (сингл)
Blakes Jerusalem
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tim Blake - Blake&#039;s New Jerusalem (5013929467910) виниловая пластинка - фото 1
  • Tim Blake - Blake&#039;s New Jerusalem (5013929467910) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tim Blake - Blake's New Jerusalem (5013929467910) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[5013929467910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tim Blake
Альбом (сингл)
Blakes Jerusalem
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Song For A Age, Lighthouse, Generator (Laserbeam), Passage Sur La Cite (Des Revelations), Blakes Jerusalem
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tim Blake - Blake's New Jerusalem (5013929467910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Song For A Age, Lighthouse, Generator (Laserbeam), Passage Sur La Cite (Des Revelations), Blakes Jerusalem



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Tim Blake - Blake's New Jerusalem (5013929467910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[5013929467910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tim Blake
Альбом (сингл)
Blakes Jerusalem
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Song For A Age, Lighthouse, Generator (Laserbeam), Passage Sur La Cite (Des Revelations), Blakes Jerusalem
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Song For A Age, Lighthouse, Generator (Laserbeam), Passage Sur La Cite (Des Revelations), Blakes Jerusalem


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tim Blake - Blake's New Jerusalem (5013929467910) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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