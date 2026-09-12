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Новый альбом популярного итальянского певца Марио Бионди. Издание на виниле.. Crooning Undercover — новый альбом Марио Бионди, включающий в себя в основном реинтерпретации песен из международного соул/джазового репертуара, дополнен некоторыми новыми песнями, которые художественно остаются в том же жанре.

Новый альбом популярного итальянского певца Марио Бионди. Издание на виниле.. Crooning Undercover — новый альбом Марио Бионди, включающий в себя в основном реинтерпретации песен из международного соул/джазового репертуара, дополнен некоторыми новыми песнями, которые художественно остаются в том же жанре.

0196588363115, Biondi, Mario, Crooning Undercover виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.