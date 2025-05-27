Top.Mail.Ru
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU)

28 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 1
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 2
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 3
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 4
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 5
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 6
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 7
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 8
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 9
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 10
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 11
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 12
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 13
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 14
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 15
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 16
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 17
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 18
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 19
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 20
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 21
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 22
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 23
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 24
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 25
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 26
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 27
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 28
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 29
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Потребляемая мощность, Вт
215
Мощность всасывания
185 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 1
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 2
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 3
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 4
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 5
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 6
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 7
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 8
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 9
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 10
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 11
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 12
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 13
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 14
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 15
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 16
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 17
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 18
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 19
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 20
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 21
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 22
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 23
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 24
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 25
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 26
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 27
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 28
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 29
  • Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
8 320 руб.  11 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664589
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
зарядное устройство, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, адаптер питания, документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки
Уровень шума
49
Потребляемая мощность, Вт
215
Мощность всасывания
185 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х32х13
Вес, кг.
4.1

Описание товара Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU)

Вертикальные пылесосы Xiaomi — это современные и стильные устройства, идеально подходящие для эффективной сухой уборки вашего дома. Эти пылесосы обладают мощностью 215 Вт, которая позволяет справиться с различными видами загрязнений. Основным преимуществом является использование контейнера в качестве пылесборника, который легко очищается и предотвращает дополнительные расходы на покупку мешков. Одной из ключевых особенностей является регулятор мощности, удобно расположенный на ручке. Это позволяет быстро и просто адаптировать производительность пылесоса под конкретные условия уборки. В устройстве используется аккумулятор емкостью 2200 мА·ч, который обеспечивает до 60 минут работы без перерыва. Зарядка производится от литий-ионного аккумулятора, что гарантирует долгий срок службы и стабильную производительность. Пылесосы Xiaomi имеют удобный вес в 4 кг, что делает их легкими в использовании и переноске по дому. Уровень шума всего 49 дБ обеспечивает комфортную работу без лишнего шума. Модель выполнена в элегантном белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Емкость контейнера для пыли составляет 0,5 л, что позволяет проводить уборку, не отвлекаясь на постоянную очистку пылесборника. Пылесосы питаются от аккумулятора и оснащены цельной трубой всасывания, что делает их более прочными и надежными. Китайская марка Xiaomi славится высоким качеством своей продукции, и этот пылесос не является исключением. Для удобного хранения устройства предусмотрена специальная станция. Вертикальные пылесосы Xiaomi — это ваш надежный помощник в поддержании чистоты и уюта в доме.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU)

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично всасывает и турбощетка впридачу. Работой пылесоса полностью доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
полный восторг,такой легкий и мощный,все надежно запаковано
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, мощный, маневренный, удобный с подсветкой! Что ещё надо для быстрой, тщательной уборки!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный пылесос. Лёгкий, маневренный, легко мыть и чистить. Подсветка удобная, увидели сколько грязи под столом копится Привезли за час, это мега удобно. Надеюсь прослужит долго и верно.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
супер вещь. крутой помощник
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос лёгкий и быстрый.Качественно убирает.Студия 30 метров за глаза!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
евгений н.

Достоинства:


Комментарий:
Просто лучший пылесос.. удобный в использовании.мощный, на долго хватает. Удобный фонарик спереди. Короче стоит покупки однозначно
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Юлия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Классная вещь ! Очень жаль , что не купила раньше !
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, купил и себе и родителям - назаменимая вещь! Легкий, простой и удобный. Теперь уборка стала чем-то совершенно незаметным. Наличие насадок, позволяет без каких-либо усилий убирать мягкую мебель и автомобиль. Из минусов можно выделить, низкую мощность всасывания при стандартном режиме, а при работе в режиме турбо - батарея заканчивается очень быстро. Для уборки комнат имеющих большое количество ковровых покрытий и в целом, больших площадей - однозначно бы рассматривал версию мощнее.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Нас полностью устраивает! Для текущей уборки
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
покупала маме в подарок, она осталась довольна
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
donbarbie

Достоинства:


Комментарий:
Мне удобно, тихо работает, мощности хватает, убирает как положено. Покупкой довольна. Стильный, красивый, легок в уходе.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос отлично справляется со своими функциями,жена в восторге,очень удобный и достаточно мощный.единственный минус это насадка дополнительная- абсолютно не держит щетку ,клипса .Как потом прочёл отзывы оказывается не только у меня такая проблема.Рекомендую все равно
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос ,удобный советую
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Светлана Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Легкий. Относительно тихий.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Кристина С.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю как я жила до него. Просто мой самый самый любимчик теперь. Про все остальные средства уборки забыла
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар упакован очень хорошо, пока все работает, я довольна .
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Не сильно шумный. С задачей справляется. Для повседневной уборки самое то. Рекомендую попробовать убрать сей девайсом в тёмное время суток)) Будете удивлены количеством пыли на полу в свете его освещения
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
В целом не плохой электро веник. Хотелось конечном чтобы режимы всасывания были мощнее.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Gorohov S

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает.Удобный лёгкий,подарил маме,она боялась что будет тяжело им управлять,а в итоге без ума от него.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штука. Но - хрен помоешь ((( основной корпус не отстегивается от электрики
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, Xiaomi как обычно приятно удивил. Рекомендую однозначно!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Андрей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос жене очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Дарья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос-просто пушка! Тихий, отлично убирает и легко чистится! Если все делать по инструкции-проблем никаких)
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
качество есть. приятный.пыль тянет.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Женя Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Впервые пользуюсь вертикальным пылесосом и именно этим экземпляром я остался доволен. Заряда хватает чтобы спокойно обойти двухкомнатную кв 50-60кв. м. Шума в обычном режиме почти нет, в мощном же шумит и сильно дует прямо в лицо что небольшой минус.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный помощник! Легкий, удобный, красивый, подсветка! Очень легко поддерживать чистоту пола ежедневно. Уборка мягких кроватей с подьемными механизмами стала легкой! Спасибо производителю!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный пылесос. Качество пластика супер, легкий, простой. Я предпочитаю 2 скорость. Работает на этой скорости примерно 30 минут. Полностью хватает убрать 4-х комнатную квартиру, 120 м2. Рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
зарядное устройство, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка, адаптер питания, документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка зоны уборки
Уровень шума
49
Потребляемая мощность, Вт
215
Развернуть
Мощность всасывания
185 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Xiaomi — это современные и стильные устройства, идеально подходящие для эффективной сухой уборки вашего дома. Эти пылесосы обладают мощностью 215 Вт, которая позволяет справиться с различными видами загрязнений. Основным преимуществом является использование контейнера в качестве пылесборника, который легко очищается и предотвращает дополнительные расходы на покупку мешков. Одной из ключевых особенностей является регулятор мощности, удобно расположенный на ручке. Это позволяет быстро и просто адаптировать производительность пылесоса под конкретные условия уборки. В устройстве используется аккумулятор емкостью 2200 мА·ч, который обеспечивает до 60 минут работы без перерыва. Зарядка производится от литий-ионного аккумулятора, что гарантирует долгий срок службы и стабильную производительность. Пылесосы Xiaomi имеют удобный вес в 4 кг, что делает их легкими в использовании и переноске по дому. Уровень шума всего 49 дБ обеспечивает комфортную работу без лишнего шума. Модель выполнена в элегантном белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Емкость контейнера для пыли составляет 0,5 л, что позволяет проводить уборку, не отвлекаясь на постоянную очистку пылесборника. Пылесосы питаются от аккумулятора и оснащены цельной трубой всасывания, что делает их более прочными и надежными. Китайская марка Xiaomi славится высоким качеством своей продукции, и этот пылесос не является исключением. Для удобного хранения устройства предусмотрена специальная станция. Вертикальные пылесосы Xiaomi — это ваш надежный помощник в поддержании чистоты и уюта в доме.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично всасывает и турбощетка впридачу. Работой пылесоса полностью доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
полный восторг,такой легкий и мощный,все надежно запаковано
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, мощный, маневренный, удобный с подсветкой! Что ещё надо для быстрой, тщательной уборки!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный пылесос. Лёгкий, маневренный, легко мыть и чистить. Подсветка удобная, увидели сколько грязи под столом копится Привезли за час, это мега удобно. Надеюсь прослужит долго и верно.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
супер вещь. крутой помощник
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос лёгкий и быстрый.Качественно убирает.Студия 30 метров за глаза!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
евгений н.

Достоинства:


Комментарий:
Просто лучший пылесос.. удобный в использовании.мощный, на долго хватает. Удобный фонарик спереди. Короче стоит покупки однозначно
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Юлия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Классная вещь ! Очень жаль , что не купила раньше !
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, купил и себе и родителям - назаменимая вещь! Легкий, простой и удобный. Теперь уборка стала чем-то совершенно незаметным. Наличие насадок, позволяет без каких-либо усилий убирать мягкую мебель и автомобиль. Из минусов можно выделить, низкую мощность всасывания при стандартном режиме, а при работе в режиме турбо - батарея заканчивается очень быстро. Для уборки комнат имеющих большое количество ковровых покрытий и в целом, больших площадей - однозначно бы рассматривал версию мощнее.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Нас полностью устраивает! Для текущей уборки
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
покупала маме в подарок, она осталась довольна
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
donbarbie

Достоинства:


Комментарий:
Мне удобно, тихо работает, мощности хватает, убирает как положено. Покупкой довольна. Стильный, красивый, легок в уходе.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
пылесос отлично справляется со своими функциями,жена в восторге,очень удобный и достаточно мощный.единственный минус это насадка дополнительная- абсолютно не держит щетку ,клипса .Как потом прочёл отзывы оказывается не только у меня такая проблема.Рекомендую все равно
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос ,удобный советую
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Светлана Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Легкий. Относительно тихий.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Кристина С.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю как я жила до него. Просто мой самый самый любимчик теперь. Про все остальные средства уборки забыла
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар упакован очень хорошо, пока все работает, я довольна .
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Не сильно шумный. С задачей справляется. Для повседневной уборки самое то. Рекомендую попробовать убрать сей девайсом в тёмное время суток)) Будете удивлены количеством пыли на полу в свете его освещения
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
В целом не плохой электро веник. Хотелось конечном чтобы режимы всасывания были мощнее.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Gorohov S

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает.Удобный лёгкий,подарил маме,она боялась что будет тяжело им управлять,а в итоге без ума от него.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штука. Но - хрен помоешь ((( основной корпус не отстегивается от электрики
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, Xiaomi как обычно приятно удивил. Рекомендую однозначно!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Андрей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос жене очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Дарья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос-просто пушка! Тихий, отлично убирает и легко чистится! Если все делать по инструкции-проблем никаких)
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
качество есть. приятный.пыль тянет.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Женя Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Впервые пользуюсь вертикальным пылесосом и именно этим экземпляром я остался доволен. Заряда хватает чтобы спокойно обойти двухкомнатную кв 50-60кв. м. Шума в обычном режиме почти нет, в мощном же шумит и сильно дует прямо в лицо что небольшой минус.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепный помощник! Легкий, удобный, красивый, подсветка! Очень легко поддерживать чистоту пола ежедневно. Уборка мягких кроватей с подьемными механизмами стала легкой! Спасибо производителю!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный пылесос. Качество пластика супер, легкий, простой. Я предпочитаю 2 скорость. Работает на этой скорости примерно 30 минут. Полностью хватает убрать 4-х комнатную квартиру, 120 м2. Рекомендую.


Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...