Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU)
Вертикальные пылесосы Xiaomi — это современные и стильные устройства, идеально подходящие для эффективной сухой уборки вашего дома. Эти пылесосы обладают мощностью 215 Вт, которая позволяет справиться с различными видами загрязнений. Основным преимуществом является использование контейнера в качестве пылесборника, который легко очищается и предотвращает дополнительные расходы на покупку мешков. Одной из ключевых особенностей является регулятор мощности, удобно расположенный на ручке. Это позволяет быстро и просто адаптировать производительность пылесоса под конкретные условия уборки. В устройстве используется аккумулятор емкостью 2200 мА·ч, который обеспечивает до 60 минут работы без перерыва. Зарядка производится от литий-ионного аккумулятора, что гарантирует долгий срок службы и стабильную производительность. Пылесосы Xiaomi имеют удобный вес в 4 кг, что делает их легкими в использовании и переноске по дому. Уровень шума всего 49 дБ обеспечивает комфортную работу без лишнего шума. Модель выполнена в элегантном белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Емкость контейнера для пыли составляет 0,5 л, что позволяет проводить уборку, не отвлекаясь на постоянную очистку пылесборника. Пылесосы питаются от аккумулятора и оснащены цельной трубой всасывания, что делает их более прочными и надежными. Китайская марка Xiaomi славится высоким качеством своей продукции, и этот пылесос не является исключением. Для удобного хранения устройства предусмотрена специальная станция. Вертикальные пылесосы Xiaomi — это ваш надежный помощник в поддержании чистоты и уюта в доме.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
Отлично всасывает и турбощетка впридачу. Работой пылесоса полностью доволен.
Достоинства:
Комментарий:
полный восторг,такой легкий и мощный,все надежно запаковано
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, мощный, маневренный, удобный с подсветкой! Что ещё надо для быстрой, тщательной уборки!!!
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный пылесос. Лёгкий, маневренный, легко мыть и чистить. Подсветка удобная, увидели сколько грязи под столом копится Привезли за час, это мега удобно. Надеюсь прослужит долго и верно.
Достоинства:
Комментарий:
супер вещь. крутой помощник
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос лёгкий и быстрый.Качественно убирает.Студия 30 метров за глаза!
Достоинства:
Комментарий:
Просто лучший пылесос.. удобный в использовании.мощный, на долго хватает. Удобный фонарик спереди. Короче стоит покупки однозначно
Достоинства:
Комментарий:
Классная вещь ! Очень жаль , что не купила раньше !
Достоинства:
Комментарий:
Супер, купил и себе и родителям - назаменимая вещь! Легкий, простой и удобный. Теперь уборка стала чем-то совершенно незаметным. Наличие насадок, позволяет без каких-либо усилий убирать мягкую мебель и автомобиль. Из минусов можно выделить, низкую мощность всасывания при стандартном режиме, а при работе в режиме турбо - батарея заканчивается очень быстро. Для уборки комнат имеющих большое количество ковровых покрытий и в целом, больших площадей - однозначно бы рассматривал версию мощнее.
Достоинства:
Комментарий:
Нас полностью устраивает! Для текущей уборки
Достоинства:
Комментарий:
покупала маме в подарок, она осталась довольна
Достоинства:
Комментарий:
Мне удобно, тихо работает, мощности хватает, убирает как положено. Покупкой довольна. Стильный, красивый, легок в уходе.
Достоинства:
Комментарий:
пылесос отлично справляется со своими функциями,жена в восторге,очень удобный и достаточно мощный.единственный минус это насадка дополнительная- абсолютно не держит щетку ,клипса .Как потом прочёл отзывы оказывается не только у меня такая проблема.Рекомендую все равно
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос ,удобный советую
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Легкий. Относительно тихий.
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю как я жила до него. Просто мой самый самый любимчик теперь. Про все остальные средства уборки забыла
Достоинства:
Комментарий:
Товар упакован очень хорошо, пока все работает, я довольна .
Достоинства:
Комментарий:
Не сильно шумный. С задачей справляется. Для повседневной уборки самое то. Рекомендую попробовать убрать сей девайсом в тёмное время суток)) Будете удивлены количеством пыли на полу в свете его освещения
Достоинства:
Комментарий:
В целом не плохой электро веник. Хотелось конечном чтобы режимы всасывания были мощнее.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает.Удобный лёгкий,подарил маме,она боялась что будет тяжело им управлять,а в итоге без ума от него.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штука. Но - хрен помоешь ((( основной корпус не отстегивается от электрики
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, Xiaomi как обычно приятно удивил. Рекомендую однозначно!
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос жене очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос-просто пушка! Тихий, отлично убирает и легко чистится! Если все делать по инструкции-проблем никаких)
Достоинства:
Комментарий:
качество есть. приятный.пыль тянет.
Достоинства:
Комментарий:
Впервые пользуюсь вертикальным пылесосом и именно этим экземпляром я остался доволен. Заряда хватает чтобы спокойно обойти двухкомнатную кв 50-60кв. м. Шума в обычном режиме почти нет, в мощном же шумит и сильно дует прямо в лицо что небольшой минус.
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный помощник! Легкий, удобный, красивый, подсветка! Очень легко поддерживать чистоту пола ежедневно. Уборка мягких кроватей с подьемными механизмами стала легкой! Спасибо производителю!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный пылесос. Качество пластика супер, легкий, простой. Я предпочитаю 2 скорость. Работает на этой скорости примерно 30 минут. Полностью хватает убрать 4-х комнатную квартиру, 120 м2. Рекомендую.
Отзывы о товаре Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично всасывает и турбощетка впридачу. Работой пылесоса полностью доволен.
Достоинства:
Комментарий:
полный восторг,такой легкий и мощный,все надежно запаковано
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, мощный, маневренный, удобный с подсветкой! Что ещё надо для быстрой, тщательной уборки!!!
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный пылесос. Лёгкий, маневренный, легко мыть и чистить. Подсветка удобная, увидели сколько грязи под столом копится Привезли за час, это мега удобно. Надеюсь прослужит долго и верно.
Достоинства:
Комментарий:
супер вещь. крутой помощник
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос лёгкий и быстрый.Качественно убирает.Студия 30 метров за глаза!
Достоинства:
Комментарий:
Просто лучший пылесос.. удобный в использовании.мощный, на долго хватает. Удобный фонарик спереди. Короче стоит покупки однозначно
Достоинства:
Комментарий:
Классная вещь ! Очень жаль , что не купила раньше !
Достоинства:
Комментарий:
Супер, купил и себе и родителям - назаменимая вещь! Легкий, простой и удобный. Теперь уборка стала чем-то совершенно незаметным. Наличие насадок, позволяет без каких-либо усилий убирать мягкую мебель и автомобиль. Из минусов можно выделить, низкую мощность всасывания при стандартном режиме, а при работе в режиме турбо - батарея заканчивается очень быстро. Для уборки комнат имеющих большое количество ковровых покрытий и в целом, больших площадей - однозначно бы рассматривал версию мощнее.
Достоинства:
Комментарий:
Нас полностью устраивает! Для текущей уборки
Достоинства:
Комментарий:
покупала маме в подарок, она осталась довольна
Достоинства:
Комментарий:
Мне удобно, тихо работает, мощности хватает, убирает как положено. Покупкой довольна. Стильный, красивый, легок в уходе.
Достоинства:
Комментарий:
пылесос отлично справляется со своими функциями,жена в восторге,очень удобный и достаточно мощный.единственный минус это насадка дополнительная- абсолютно не держит щетку ,клипса .Как потом прочёл отзывы оказывается не только у меня такая проблема.Рекомендую все равно
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос ,удобный советую
Достоинства:
Комментарий:
Понравился. Легкий. Относительно тихий.
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю как я жила до него. Просто мой самый самый любимчик теперь. Про все остальные средства уборки забыла
Достоинства:
Комментарий:
Товар упакован очень хорошо, пока все работает, я довольна .
Достоинства:
Комментарий:
Не сильно шумный. С задачей справляется. Для повседневной уборки самое то. Рекомендую попробовать убрать сей девайсом в тёмное время суток)) Будете удивлены количеством пыли на полу в свете его освещения
Достоинства:
Комментарий:
В целом не плохой электро веник. Хотелось конечном чтобы режимы всасывания были мощнее.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает.Удобный лёгкий,подарил маме,она боялась что будет тяжело им управлять,а в итоге без ума от него.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штука. Но - хрен помоешь ((( основной корпус не отстегивается от электрики
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, Xiaomi как обычно приятно удивил. Рекомендую однозначно!
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос жене очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос-просто пушка! Тихий, отлично убирает и легко чистится! Если все делать по инструкции-проблем никаких)
Достоинства:
Комментарий:
качество есть. приятный.пыль тянет.
Достоинства:
Комментарий:
Впервые пользуюсь вертикальным пылесосом и именно этим экземпляром я остался доволен. Заряда хватает чтобы спокойно обойти двухкомнатную кв 50-60кв. м. Шума в обычном режиме почти нет, в мощном же шумит и сильно дует прямо в лицо что небольшой минус.
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный помощник! Легкий, удобный, красивый, подсветка! Очень легко поддерживать чистоту пола ежедневно. Уборка мягких кроватей с подьемными механизмами стала легкой! Спасибо производителю!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный пылесос. Качество пластика супер, легкий, простой. Я предпочитаю 2 скорость. Работает на этой скорости примерно 30 минут. Полностью хватает убрать 4-х комнатную квартиру, 120 м2. Рекомендую.