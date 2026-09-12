Мобильный телефон BQ 1416 Circle Pink
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1416 Circle Pink
Мобильный телефон BQ 1416 Circle - стильное и функциональное устройство, которое не оставит равнодушным ни одного покупателя. Его особенности делают его привлекательным выбором для тех, кто ценит не только внешний вид, но и функциональность гаджетов. Телефон BQ 1416 Circle предлагает яркий (500 nit) и нестандартный круглый IPS экран с диагональю 1.39 дюйма и разрешением 240x240 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Компактный корпус с удобным расположением клавиш делает эксплуатацию устройства максимально комфортной. Съемный Li-Ion аккумулятор емкостью 1000 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Зарядка телефона осуществляется через удобный и современный разъем USB Type-C. Наличие двух слотов для nano SIM карт, поддержка microSD карт памяти до 32 Гб, камера, встроенный фонарик, Bluetooth 2.1, функции FM-приемника и диктофона делают этот телефон идеальным выбором для тех, кто ценит удобство и функциональность в одном устройстве. В комплектацию телефона входит шнурок для ношения на шее. Не пропустите возможность приобрести мобильный телефон BQ 1416 Circle и оценить все его преимущества лично. Сделайте выбор в пользу качества и стиля - выбирайте BQ 1416 Circle для комфортного и эффективного использования в повседневной жизни. Внимание! В некоторых регионах Российской Федерации, сеть операторов Tele2, Тинькофф Мобайл и Yota не поддерживает режим сети 2G. Рекомендуем перед покупкой мобильных телефонов, работающих только в сети 2G, уточнить у мобильных операторов, карту покрытия сети 2G (поддерживает ли их сеть стандарт 2G в вашем регионе)
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