Тостер BQ T4000 Черный-Стальной

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1600
Цвет
черный
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
отсек для шнура, термоизолированный корпус
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664389
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Тостер BQ — это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна, которое украсит любую кухню. Созданный для быстрого и равномерного поджаривания до 4 ломтиков хлеба одновременно, этот тостер оснащен мощным 1600-ваттным нагревательным элементом. Автоматическое центрирование обеспечивает равномерное подрумянивание, а регулировка степени обжаривания позволяет получить именно такой результат, который вы предпочитаете.
Тостер выполнен в элегантном черном цвете и имеет прочный корпус из пластика и металла, что обеспечивает долговечность устройства. С ним вы сможете наслаждаться идеальными тостами каждое утро, благодаря функции экстра подъема маленьких ломтиков хлеба и наличию съемного поддона для крошек для легкой очистки.
Для дополнительного удобства предусмотрена кнопка отмены, с помощью которой можно в любой момент остановить процесс поджаривания. С весом 2,3 кг и современным дизайном, тостер BQ станет не только надежным помощником в приготовлении завтрака, но и стильным акцентом на вашей кухне.
Тостер BQ — это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна, которое украсит любую кухню. Созданный для быстрого и равномерного поджаривания до 4 ломтиков хлеба одновременно, этот тостер оснащен мощным 1600-ваттным нагревательным элементом. Автоматическое центрирование обеспечивает равномерное подрумянивание, а регулировка степени обжаривания позволяет получить именно такой результат, который вы предпочитаете.
Тостер выполнен в элегантном черном цвете и имеет прочный корпус из пластика и металла, что обеспечивает долговечность устройства. С ним вы сможете наслаждаться идеальными тостами каждое утро, благодаря функции экстра подъема маленьких ломтиков хлеба и наличию съемного поддона для крошек для легкой очистки.
Для дополнительного удобства предусмотрена кнопка отмены, с помощью которой можно в любой момент остановить процесс поджаривания. С весом 2,3 кг и современным дизайном, тостер BQ станет не только надежным помощником в приготовлении завтрака, но и стильным акцентом на вашей кухне.
Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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