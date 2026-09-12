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Тостер BQ T2001 Стальной-Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер BQ T2001 Стальной-Черный

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Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 1
Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 2
Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 3
Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 4
Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 5
Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 6
Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 7
Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 8
Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 9
Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 10
Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 11
Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Регулировка степени обжаривания
Да
  • Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 1
  • Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 2
  • Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 3
  • Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 4
  • Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 5
  • Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 6
  • Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 7
  • Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 8
  • Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 9
  • Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 10
  • Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 11
  • Тостер BQ T2001 Стальной-Черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664387
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х22
Вес, кг.
2.69

Описание товара Тостер BQ T2001 Стальной-Черный

Тостер BQ — это идеальное сочетание функциональности и стиля для вашей кухни. Этот тостер обеспечивает превосходное качество обжаривания благодаря своей мощности 1500 Вт и возможности регулировки степени обжаривания. Вы можете одновременно приготовить до 4 тостов, что делает его идеальным выбором для больших семей или вечеринок. Элегантный серебристый корпус из комбинации пластика и металла органично впишется в любой интерьер. Автоматическое центрирование ломтиков гарантирует равномерное обжаривание с обеих сторон, а функция автоматического выброса позволяет легко извлекать готовые тосты. Для максимального удобства тостер оснащен экстра подъемом, который помогает достать даже маленькие ломтики хлеба без труда. Встроенная кнопка отмены позволяет прервать процесс обжаривания в любой момент. Съемный поддон для крошек упрощает уход за прибором, поддерживая его в чистоте и порядке. С тостером BQ приготовление завтрака станет быстрым и приятным процессом, приносящим радость и удовольствие каждый день.



Теги товара: на 4 тоста

Отзывы о товаре Тостер BQ T2001 Стальной-Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1500
Цвет
серебристый
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Развернуть
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер BQ — это идеальное сочетание функциональности и стиля для вашей кухни. Этот тостер обеспечивает превосходное качество обжаривания благодаря своей мощности 1500 Вт и возможности регулировки степени обжаривания. Вы можете одновременно приготовить до 4 тостов, что делает его идеальным выбором для больших семей или вечеринок. Элегантный серебристый корпус из комбинации пластика и металла органично впишется в любой интерьер. Автоматическое центрирование ломтиков гарантирует равномерное обжаривание с обеих сторон, а функция автоматического выброса позволяет легко извлекать готовые тосты. Для максимального удобства тостер оснащен экстра подъемом, который помогает достать даже маленькие ломтики хлеба без труда. Встроенная кнопка отмены позволяет прервать процесс обжаривания в любой момент. Съемный поддон для крошек упрощает уход за прибором, поддерживая его в чистоте и порядке. С тостером BQ приготовление завтрака станет быстрым и приятным процессом, приносящим радость и удовольствие каждый день.


Теги товара: на 4 тоста
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Отзывы


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