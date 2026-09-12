Top.Mail.Ru
Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 1
Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 2
Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 3
Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 4
Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 5
Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 6
Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 7
Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
3
Мощность
1400
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, противень, съемный лоток для жира, сетевой шнур, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 1
  • Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 2
  • Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 3
  • Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 4
  • Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 5
  • Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 6
  • Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 7
  • Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
4 810 руб.  7 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664247
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
3
Мощность
1400
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, противень, съемный лоток для жира, сетевой шнур, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х28
Вес, кг.
4.93

Описание товара Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт

Аэрогриль BQ представляет собой современное устройство для приготовления разнообразных блюд с минимальным использованием масла. Эта модель обладает следующими характеристиками: весом всего 4,1 кг и мощностью в 1400 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное приготовление пищи. Благодаря регулируемой температуре (от 80 °C до 200 °C) и встроенному таймеру, вы можете идеально настроить параметры готовки под различные рецепты. Управление устройством осуществляется при помощи удобной сенсорной панели, что делает процесс эксплуатации простым и комфортным. Аэрогриль выполнен в стильном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер современной кухни. Изготовленный в Китае под брендом BQ, этот аэрогриль гарантирует качество и надежность. С объемом чаши 3 литра, он идеально подходит для приготовления блюд для небольшой семьи или компании друзей. Нагревательный элемент типа ТЭН обеспечивает долговечность и эффективность работы устройства. Аэрогриль BQ станет отличным помощником для всех, кто ценит вкусную и полезную пищу, приготовленную быстро и легко.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
3
Мощность
1400
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, противень, съемный лоток для жира, сетевой шнур, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Развернуть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
регулировка температуры,автоматические программы
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль BQ представляет собой современное устройство для приготовления разнообразных блюд с минимальным использованием масла. Эта модель обладает следующими характеристиками: весом всего 4,1 кг и мощностью в 1400 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное приготовление пищи. Благодаря регулируемой температуре (от 80 °C до 200 °C) и встроенному таймеру, вы можете идеально настроить параметры готовки под различные рецепты. Управление устройством осуществляется при помощи удобной сенсорной панели, что делает процесс эксплуатации простым и комфортным. Аэрогриль выполнен в стильном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер современной кухни. Изготовленный в Китае под брендом BQ, этот аэрогриль гарантирует качество и надежность. С объемом чаши 3 литра, он идеально подходит для приготовления блюд для небольшой семьи или компании друзей. Нагревательный элемент типа ТЭН обеспечивает долговечность и эффективность работы устройства. Аэрогриль BQ станет отличным помощником для всех, кто ценит вкусную и полезную пищу, приготовленную быстро и легко.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль BQ GR2005 Black, 3л, 1400 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...