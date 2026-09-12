Ведро "Макси"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662127
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
ведро, упаковка
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х21
Вес, г.
245
Описание товара Ведро "Макси"
Ведро «Макси» от компании «Полесье» - это универсальная игрушка, которая пригодится ребенку для игр как дома, так и на свежем воздухе. Ведерко выполнено из высококачественного и безопасного пластика в яркой цветовой гамме с прозрачным эффектом. Игрушка отличается вместительностью, оборудована удобной для ребенка ручкой. Форма ведерка позволяет малышу комфортно переносить песок, воду или мелкие игрушки. Ведро «Макси» от компании «Полесье» поможет малышу в формировании первичных представлений об объектах окружающего мира. Процесс игры с ведерком положительно влияет на развитие любознательности и мелкой моторики.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
ведро, упаковка
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Ведро «Макси» от компании «Полесье» - это универсальная игрушка, которая пригодится ребенку для игр как дома, так и на свежем воздухе. Ведерко выполнено из высококачественного и безопасного пластика в яркой цветовой гамме с прозрачным эффектом. Игрушка отличается вместительностью, оборудована удобной для ребенка ручкой. Форма ведерка позволяет малышу комфортно переносить песок, воду или мелкие игрушки. Ведро «Макси» от компании «Полесье» поможет малышу в формировании первичных представлений об объектах окружающего мира. Процесс игры с ведерком положительно влияет на развитие любознательности и мелкой моторики.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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