Набор "NATALI" №2 (в сеточке) 43405
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%570 руб. 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 487363
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, кастрюля – 1 шт., блюдце – 1 шт., стакан – 1 шт., ложка – 1 шт., вилка – 1 шт., нож – 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
467
Описание товара Набор "NATALI" №2 (в сеточке) 43405
Детская мини-кухня «NATALI» №2 от «Полесье» — первый кулинарный уголок вашего ребенка! Эта яркая настольная кухня создана специально для того, чтобы ребенок мог безопасно повторять за взрослыми повседневные домашние дела: готовить обеды для любимых игрушек и наводить порядок.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, кастрюля – 1 шт., блюдце – 1 шт., стакан – 1 шт., ложка – 1 шт., вилка – 1 шт., нож – 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
пластик
Страна производитель
Китай
Детская мини-кухня «NATALI» №2 от «Полесье» — первый кулинарный уголок вашего ребенка! Эта яркая настольная кухня создана специально для того, чтобы ребенок мог безопасно повторять за взрослыми повседневные домашние дела: готовить обеды для любимых игрушек и наводить порядок.
Набор "NATALI" №2 (в сеточке) 43405 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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