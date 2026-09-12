Машинки Полесье джип военный "Вояж" (в сеточке)
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661948
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х15х14
Вес, г.
328
Описание товара Машинки Полесье джип военный "Вояж" (в сеточке)
Игрушка от бренда Полесье Джип военный Вояж (в сеточке) 47021 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушечный военный джип из серии игрушек военной техники. Военный джип Вояж военной расцветки. Джип отличается особой проходимостью и преодолеет любые препятствия.
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Игрушка от бренда Полесье Джип военный Вояж (в сеточке) 47021 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушечный военный джип из серии игрушек военной техники. Военный джип Вояж военной расцветки. Джип отличается особой проходимостью и преодолеет любые препятствия.
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