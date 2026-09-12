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Ноутбук Digma EVE C4800 14" dk.grey (DN14CN-8CXW01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma EVE C4800 14" dk.grey (DN14CN-8CXW01)

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Ноутбук Digma EVE C4800 14&quot; dk.grey (DN14CN-8CXW01) - фото 1
Ноутбук Digma EVE C4800 14&quot; dk.grey (DN14CN-8CXW01) - фото 2
Ноутбук Digma EVE C4800 14&quot; dk.grey (DN14CN-8CXW01) - фото 3
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Digma EVE C4800
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Digma EVE C4800 14&quot; dk.grey (DN14CN-8CXW01) - фото 20
  • Ноутбук Digma EVE C4800 14&quot; dk.grey (DN14CN-8CXW01) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661631
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma EVE C4800
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Celeron
Модель процессора
N4020
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
35.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х10
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ноутбук Digma EVE C4800 14" dk.grey (DN14CN-8CXW01)

Ноутбук Digma EVE C4800 DN14CN-8CXW01 – это бюджетная модель 2024 года, которая подойдёт для домашнего или офисного использования. Его преимущества – экран с высоким разрешением, оптимальный объём оперативной памяти, а также автономность и мобильность для удобства использования вне дома.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma EVE C4800 14" dk.grey (DN14CN-8CXW01)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma EVE C4800
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Celeron
Развернуть
Модель процессора
N4020
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
35.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Digma EVE C4800 DN14CN-8CXW01 – это бюджетная модель 2024 года, которая подойдёт для домашнего или офисного использования. Его преимущества – экран с высоким разрешением, оптимальный объём оперативной памяти, а также автономность и мобильность для удобства использования вне дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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