Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058)
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14ALH создан для комфортной работы с документами, веб-серфинга и базовых офисных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет студентам, офисным сотрудникам и всем, кто ищет надежного помощника для повседневных задач без лишних переплат. Модель справляется с работой в офисных приложениях, просмотром веб-страниц в несколько вкладок и воспроизведением медиаконтента.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i3-1215U с 6 ядрами (2 производительных и 4 энергоэффективных) обеспечивает достаточную мощность для повседневных задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением видео, хотя современные игры и ресурсоемкая графика останутся за пределами возможностей этой конфигурации. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами и легкой многозадачности.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и комфортную работу с текстом в течение длительного времени. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает высокую четкость картинки, что важно при работе с текстовыми документами и таблицами.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и офисными приложениями. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования в офисе или учебе.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус в сером цвете отличается практичностью и мобильностью. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективному процессору и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных приложениях.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы в корпоративной среде и дополнительные функции безопасности.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Производительности достаточно для офисных задач, но не для ресурсоемких приложений или игр. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с официальной Windows 11 Pro, хорошим экраном и достаточной производительностью для повседневных задач. Если планируется работа с тяжелым софтом или играми, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной графикой.
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Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14ALH создан для комфортной работы с документами, веб-серфинга и базовых офисных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет студентам, офисным сотрудникам и всем, кто ищет надежного помощника для повседневных задач без лишних переплат. Модель справляется с работой в офисных приложениях, просмотром веб-страниц в несколько вкладок и воспроизведением медиаконтента.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i3-1215U с 6 ядрами (2 производительных и 4 энергоэффективных) обеспечивает достаточную мощность для повседневных задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением видео, хотя современные игры и ресурсоемкая графика останутся за пределами возможностей этой конфигурации. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами и легкой многозадачности.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и комфортную работу с текстом в течение длительного времени. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает высокую четкость картинки, что важно при работе с текстовыми документами и таблицами.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и офисными приложениями. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования в офисе или учебе.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус в сером цвете отличается практичностью и мобильностью. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективному процессору и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных приложениях.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы в корпоративной среде и дополнительные функции безопасности.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Производительности достаточно для офисных задач, но не для ресурсоемких приложений или игр. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с официальной Windows 11 Pro, хорошим экраном и достаточной производительностью для повседневных задач. Если планируется работа с тяжелым софтом или играми, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной графикой.
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