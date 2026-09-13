Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059058)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14ALH создан для комфортной работы с документами, веб-серфинга и базовых офисных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет студентам, офисным сотрудникам и всем, кто ищет надежного помощника для повседневных задач без лишних переплат. Модель справляется с работой в офисных приложениях, просмотром веб-страниц в несколько вкладок и воспроизведением медиаконтента.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i3-1215U с 6 ядрами (2 производительных и 4 энергоэффективных) обеспечивает достаточную мощность для повседневных задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением видео, хотя современные игры и ресурсоемкая графика останутся за пределами возможностей этой конфигурации. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами и легкой многозадачности.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и комфортную работу с текстом в течение длительного времени. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает высокую четкость картинки, что важно при работе с текстовыми документами и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и офисными приложениями. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования в офисе или учебе.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цвете отличается практичностью и мобильностью. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективному процессору и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных приложениях.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы в корпоративной среде и дополнительные функции безопасности.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Производительности достаточно для офисных задач, но не для ресурсоемких приложений или игр. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с официальной Windows 11 Pro, хорошим экраном и достаточной производительностью для повседневных задач. Если планируется работа с тяжелым софтом или играми, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной графикой.