Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1"(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1"(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь
Ноутбук Chuwi Corebook i3 — это лёгкое и производительное решение для работы, учёбы и повседневных задач, выполненное в строгом алюминиевом корпусе серого цвета. Устройство сочетает современный дизайн с продуманной начинкой, которая обеспечивает комфортную работу без лишнего шума и перегрева. Благодаря компактным размерам и весу модель удобно брать с собой в поездки, на встречи или в учебное заведение. В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i3 десятого поколения (модель 10100Y). Базовая тактовая частота составляет 1300 МГц, а в режиме максимальной нагрузки она автоматически повышается до 3900 МГц. Два физических ядра и четыре потока позволяют без задержек запускать офисные приложения, работать с несколькими вкладками браузера, просматривать видео и редактировать документы. За графику отвечает интегрированный чипсет Intel UHD Graphics 615 — его возможностей достаточно для воспроизведения контента в высоком разрешении и выполнения базовых графических задач. Экран диагональю 14,1 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей (соотношение сторон 16:9) построен на качественной IPS-матрице. Технология LED-подсветки обеспечивает равномерную яркость, а матовая поверхность экрана эффективно борется с бликами даже при ярком солнечном свете или искусственном освещении. Благодаря этому работать за ноутбуком комфортно в любых условиях — будь то кафе, коворкинг или открытая веранда. Объём оперативной памяти составляет 8 гигабайт (тип DDR3, форм-фактор SO-DIMM). При необходимости вы можете увеличить её до 16 гигабайт, так как на материнской плате предусмотрено два слота. Это даёт запас для более требовательных приложений и многозадачности. В качестве накопителя установлен твердотельный SSD объёмом 256 гигабайт. Такое решение обеспечивает высокую скорость загрузки системы, мгновенный запуск программ и быстрое копирование файлов.
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Отзывы о товаре Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1"(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь