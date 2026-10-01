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Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13)

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Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 1
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 2
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 3
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 4
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 5
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 6
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 7
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 8
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 9
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 10
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 11
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 12
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 13
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 14
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 15
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 16
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 17
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 18
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 19
Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Nova
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 1
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 2
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 3
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 4
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 5
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 6
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 7
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 8
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 9
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 10
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 11
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 12
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 13
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 14
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 15
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 16
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 17
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 18
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 19
  • Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 700 руб. 
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В наличии
Код товара: 748638
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Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13)
41 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Nova
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
3500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 8
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
46.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х8
Вес, кг.
2.54

Описание товара Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13)

Ноутбук DIGMA Nova сочетает производительную конфигурацию для учёбы и работы с экраном Full HD и удобными функциями для повседневного использования. Четырёхъядерный AMD Ryzen 5 3500U, 16 ГБ памяти DDR4 и SSD SATA III M.2 обеспечивают базу для работы с программами и файлами, а Windows 11 Pro уже установлена.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Nova
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
3500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 8
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
46.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук DIGMA Nova сочетает производительную конфигурацию для учёбы и работы с экраном Full HD и удобными функциями для повседневного использования. Четырёхъядерный AMD Ryzen 5 3500U, 16 ГБ памяти DDR4 и SSD SATA III M.2 обеспечивают базу для работы с программами и файлами, а Windows 11 Pro уже установлена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Digma Nova Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 8 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN15R5-ADXW13) - по цене 41700 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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